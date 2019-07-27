Скандал с КОРД и задержанием патрульных: ГБР открыло производство

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завели уголовное производство на начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области из-за скандального видео о задержании патрульных.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, 12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Виталия Глуховеря. Во время общения с патрульными водитель вероятно позвонил руководителю ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и после звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских.

"Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств.

Санкция статьи: в случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет", - отмечается в сообщении.

Как сообщили OBOZREVATEL источники из патрульной полиции, готовится решение об отставке Виталия Глуховеря.

Виталий Глуховерь широко известен в Днепре тем, что часто попадал в различного рода скандалы. При этом его сын Александр возглавляет следственное управление Государственного бюро расследований, юрисдикция которого распространяется на Днепропетровскую, Сумскую, Полтавскую и Харьковскую области. До этого он работал в прокуратуре Днепропетровской области, куда пришел стажером в 2013-м, но уже через два года поднялся до заместителя начальника, занимая эту должность до 2018-го.

Виталий Глуховеря

В ходе конкурса в ГБР он скрыл информацию о том, кем является его отец.

При этом с трансляции его собеседования по неизвестным причинам вырезали отдельные фрагменты (на видео - с 2:42:00 до 2:46:13), что также оставляет много вопросов (чтобы посмотреть, перейдите на YouTube).

Не смутили комиссию ГБР и данные из его декларации. К примеру, он купил автомобиль Toyata Camry у своей экс-супруги Мариам за 497 тысяч гривен - при доходе в 373 тысяче гривен за 2017 год. Кредиты и другие долговые обязательства при этом указаны не были.

Есть вопросы и к квартире Глуховеря-младшего в центре Днепра на улице В.Мономаха - ее он приобрел в 2009 году якобы за 49 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области сотрудники двух компаний по ритуальным услугам устроили стрельбу.

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