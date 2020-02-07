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8 февраля • обновлено в 07:28
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Скандал с изнасилованием консулом Украины получил продолжение

27.3т
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Консула Украины в Молдове, которого подозревают в изнасиловании 17-летней гражданки страны, отстранили от исполнения обязанностей.

Об этом сообщает издание СП. МИД Украины проинформировал, что в отношении украинского дипломата начали расследование.

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"Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в Бельцах", – отметили в ведомстве.

На время проведения следственных действий консулу запретили покидать территорию Украины.

В МИД открыли дисциплинарное производство относительно консула. В издании Deschide подозреваемым назвали консула Александра Сторожука.

Скандал с изнасилованием консулом Украины получил продолжение

Скандал с изнасилованием консулом Украины получил продолжение

Как сообщал OBOZREVATEL, преступление якобы произошло в ночь с 4 на 5 февраля в городе Бельцы в секторе Дачия.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
Тег
изнасилование
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлопетух, типа Сенцова.
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Cachko Elena
Cachko Elena
да что ж такое...еще один сексуально озабоченный...дайте уже каждому по бабе...
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Golan Sim
Golan Sim
Украинцы - они такие ))
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