Консула Украины в Молдове, которого подозревают в изнасиловании 17-летней гражданки страны, отстранили от исполнения обязанностей.

Об этом сообщает издание СП. МИД Украины проинформировал, что в отношении украинского дипломата начали расследование.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в Бельцах", – отметили в ведомстве.

На время проведения следственных действий консулу запретили покидать территорию Украины.

В МИД открыли дисциплинарное производство относительно консула. В издании Deschide подозреваемым назвали консула Александра Сторожука.

Скандал с изнасилованием консулом Украины получил продолжение

Как сообщал OBOZREVATEL, преступление якобы произошло в ночь с 4 на 5 февраля в городе Бельцы в секторе Дачия.

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