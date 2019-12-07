Скандал с Евгенией Плихиной: в Cosmopolitan объяснили "лайк" главреда. Эксклюзив

Скандальный пост экс-заместителя главреда журнала Cosmopolitan Ukraine Евгении Плихиной не имеет ничего общего с позицией бренда. А слухи о том, что главный редактор журнала сама "лайкала" публикацию Плихиной – это фейк.
Об этом в эсклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала главный редактор издания Cosmopolitan Ukraine Александра Буринская.
Александра Буринская
Позиция журнала Cosmopolitan Ukraine
"Наша сотрудница на своей личной странице опубликовала текст, из-за которого разразился скандал. И в тот же день мы ее уволили. И это – позиция издания, мы не разделяем ее (Плихиной - прим.ред.) позицию", – заявила Буринская.
Она также подчеркнула, что издание сожалеет о действиях своей бывшей сотрудницы, ведь Евгения Плихина на момент публикации одиозного поста носила имя бренда.
Лайк главного редактора
Комментируя обвинения в том, что главный редактор журнала сама оставила "лайк" под нашумевшей публикацией Плихиной, Буринская пояснила, что это – фейк. По ее словам, никаких доказательств у обвинителей нет.
"Они выкладывали скриншот обрезанный. То есть там стоит мой "лайк", но не видно, под чем он стоит. И этот "лайк" может быть под абсолютно любым постом в Фейсбуке. И нет ни одного скриншота - ни полностью, ни склееного, ни обрезанного, ни колажированного, где было бы видно, что мой "лайк" стоит конкретно под ее текстом", – рассказала она.
Скриншот с "лайком" Александры Буринской
Буринская также добавила, что видела, как проводился подсчет "лайков" и их количество под скриншотом, вызвавшим общественное возмущение, не совпадает с количеством "лайков" под постом Плихиной.
Языковой вопрос в Cosmopolitan Ukraine
В связи с этим скандалом в соцсетях также стали распространяться обвинения в том, что Cosmopolitan Ukraine является исключительно русскоязычным изданием. Главный редактор издания опровергла эту информацию, пояснив: в каждом номере журнала, а также на сайте есть материалы как на русском, так и на украинском языке.
"Материалы на нашем сайте представлены и на русском, и на украинском. Исключительно. То есть, не переведенные, а разные материалы на разных языках. То же самое и в журнале. Если у нас интервью с украиноязычным героем, то мы делаем его на украинском языке, мы не переводим на русский. Или авторы, которые пишут на украинском языке - мы их тоже не переводим", – уточнила она.
Кроме того, Буринская заверила, что с января 2022 года, выполняя требования языкового закона, журнал Cosmopolitan Ukraine будет выходить исключительно на украинском языке.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина попала в грандиозный скандал из-за своего поста о похоронах погибшего бойца "Альфы", Героя Украины Дениса Волочаева.
Изначально в издании отреагировали на скандал, разместив в соцсети два предложения с извинениями.
Украинцев разъярила реакция журнала Cosmopolitan Ukraine на скандал с Плихиной. В соцсетях тысячи пользователей потребовали от руководства издания вместо извинений уволить заместителя главреда.
Вскоре Евгения Плихина попала в базу "Миротворца".
Позднее Евгения Плихина была уволена с должности заместителя главреда Cosmopolitan Ukraine.
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