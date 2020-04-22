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22 апреля • обновлено в 22:51
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Скандал с "Дау. Дегенерация": прокуратура взялась за фильм, а в "Бабьем Яру" отреагировали

1.1т
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Прокуратура начала уголовное производство относительно вероятного нарушения прав детей во время съемок скандального фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области. Также в сети появилась реакция БФ Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", художественным руководителем которого является Хржановский.

"По результатам анализа данных из сети Интернет, выявлены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей и интересов государства в сфере охраны детства во время съемок фильма на территории города Харькова", – говорится в сообщении прокуратуры.

Скандал с "Дау. Дегенерация"

Скандал с "Дау. Дегенерация"

"По предварительной информации, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание. Кроме того, с обнародованных кадров фильма следует, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия и жестокости или дискриминации", – добавили там.

Ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по фактам пыток, а еще изготовления или распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины).

Пресс-служба фонда Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" опубликовала на своей странице в Facebook заявление о ленте, подчеркнув, что центр и фильм "Дау" – совершенно разные проекты.

"Фонд стоит на позиции общечеловеческих ценностей. Его основная цель – создания мемориального центра и достойное чествование памяти жертв трагедии Бабьего Яра, а также содействие гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста", – написала пресс-служба.

В БФ добавили, что Хржановский как художественный руководитель был привлечен к работе фонда в конце 2019 года. Он и команда работали над концепцией будущего мемориального центра и должны были обнародовать ее в этом году.

"Нынешнее появление негативных комментариев о деятельности Хржановского как режиссера связана с обнародованием его фильмов на онлайн-платформах. Мы не можем давать оценку этим фильмам и методам, которыми они созданы, и ждем проведения расследования и выводов соответствующей экспертизы, если таковая будет предназначена", – подчеркнули в фонде.

"Мы уверены, что любое насилие недопустимо: ни в былые времена, ни сейчас... Вместе с этим отмечаем, что все обвинения, которые раздаются сейчас в сторону Хржановского, сделанные на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках и предположениях. Мы считаем, что окончательные решения следует принимать после объективных выводов правоохранительных органов", – отметили там.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Хржановского младенцев из украинских детских домов.

  • В результате до выяснения обстоятельств нарушений присоединился даже детский омбудсмен Николай Кулеба.

  • Компания, которая занималась съемками проекта на территории Украины, "Феномен-Украина" заявила, что на съемках сцен с детьми фильма "Дау. Дегенерация" присутствовали их опекуны, а все действия были согласованы с органами опеки.

  • OBOZREVATEL подробнее узнал о скандальном проекте и о том, что на самом деле происходило на съемочной площадке.

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина Харьков
Тег
"Дау. Дегенерация" Ильи Хржановского
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