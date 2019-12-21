Главная Новости
21 декабря • обновлено в 13:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Скандал с бронежилетами для ВСУ: в ГПУ раскрыли интересные нюансы

2.1т
Читать материал на украинском

В Генеральной прокуратуре Украины сообщили подробности расследования дела о закупке 11 тыс. некачественных бронежилетов для нужд ВСУ.

В частности, рассказали о 7 фактах из скандальной истории по версии следствия. Информация опубликована на странице прессслужбы ГПУ в Facebook (чтобы подивится фото и видео, доскролльте новость до конца).

Прежде всего в ведомстве отметили, что 20 тыс. бронежилетов были закуплены для ВСУ в 2018 году по устному указанию одного из заместителей Минобороны и без изучения потребностей украинской армии.

Новости
Бракованные бронежилеты для ВСУ: ГБР разгромили за неправильную экспертизу

В ГПУ раскрыли подробности расследования по закупке некачественных бронежилетов для ВСУ

В ГПУ раскрыли подробности расследования по закупке некачественных бронежилетов для ВСУ

Во-вторых, добавляют следователи, при заказе в тендерной документации и договоре с поставщиком подозреваемые отметили бронежилеты модели с измененным названием "Корсар м3с", которые вообще не испытывались и не стояли на вооружении в ВСУ.

При этом чиновники приняли четыре партии бронежилетов без испытаний и не доложили министру обороны о ситуации, когда узнали о недостатках в бронежилетах.

"Они говорят, что публикации в СМИ и сети с критикой поставленных бронежилетов правдивы. То есть подозреваемые осведомлены, что речь идет именно об этих бронежилеты и их недостатках", – подчеркивают в ГПУ.

Проверка бракованных бронежилетов

Проверка бракованных бронежилетов

Facebook/ГПУ

Также отмечается, что должностные лица Минобороны решили негласно испытать бронежилеты только тогда, когда информация об их ненадлежащем качестве начала распространяться. Испытание неофициально провели 24 апреля 2019 в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского и обнаружили, что во время дождевания "Корсар м3с" пробиваются.

Кроме этого, подозреваемые якобы за день до пресс-конференции, 23 апреля 2019 года, обсуждали, как они будут объяснять общественности информацию о том, что бронежилеты некачественные. Мол, они осознавали обнаруженные недостатки и опасности их использования военными.

Проверка бракованных бронежилетов

Проверка бракованных бронежилетов

Facebook/ГПУ

"7 июня 2019 года основатель ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000" пришел поздравить подозреваемого начальника главного управления с присвоением очередного воинского звания генерал-майора. Затрагивая проблему бронежилетов, он отмечает, что обработает остальные, которые нужно еще поставить, водоотталкивающим раствором", – описывают следователи пятый факт.

По их словам, это свидетельствует о том, что поставщик знал о недостатках и пытался исправить ситуацию. И, очевидно, ему это удалось, ведь бронежилеты из оставшихся партий в ходе исследования уже не пробивались.

Проверка бракованных бронежилетов

Проверка бракованных бронежилетов

Facebook/ГПУ

В-шестых, говорится в статье ГПУ, судебная баллистическая экспертиза от 30 октября 2019 года установила, что при дождевание поставленные "Корсар м3с" (11 тыс.) не выдерживают заявленной баллистической стойкости бронежилета 4 класса. Принимая это во внимание, правоохранители и приняли решение о задержании причастных к этой закупке должностных лиц.

Проверка бракованных бронежилетов

Проверка бракованных бронежилетов

Facebook/ГПУ

Впоследствии, как свидетельствует седьмой факт, это и привело к тому, что всем пятерым должностным лицам Минобороны сообщили о подозрении в бездействии военной властью, к тому же совершенной группой лиц по предварительному сговору, а также подозрение в совершении мошенничества – основателю ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000". Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Четырех военнослужащих, которых вместе с генерал-майором Дмитрием Марченко подозревают в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ, взяли под стражу. В то же время одному из них приговорили домашний арест.

  • Работники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

  • В понедельник, 11 ноября, суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

  • Государственное бюро расследований сообщило о подозрении основателю – заместителю директора компании-поставщика некачественных бронежилетов для ВСУ.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Марта Рок
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины армия скандалы
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Что значит Пропитали водоотталкивающим составом? Ведь этот состав имеет свойства смываться / стираться / исчезать с обработанного материала. Пипец какой-то. Хотя что хотеть а тотально корпумпированной стране, которая если не обуздает коррупцию, то превратится просто в территорию.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Зачем киборгам бронежилеты?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги