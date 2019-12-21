Скандал с бронежилетами для ВСУ: в ГПУ раскрыли интересные нюансы

В Генеральной прокуратуре Украины сообщили подробности расследования дела о закупке 11 тыс. некачественных бронежилетов для нужд ВСУ.

В частности, рассказали о 7 фактах из скандальной истории по версии следствия. Информация опубликована на странице прессслужбы ГПУ в Facebook (чтобы подивится фото и видео, доскролльте новость до конца).

Прежде всего в ведомстве отметили, что 20 тыс. бронежилетов были закуплены для ВСУ в 2018 году по устному указанию одного из заместителей Минобороны и без изучения потребностей украинской армии.

В ГПУ раскрыли подробности расследования по закупке некачественных бронежилетов для ВСУ

Во-вторых, добавляют следователи, при заказе в тендерной документации и договоре с поставщиком подозреваемые отметили бронежилеты модели с измененным названием "Корсар м3с", которые вообще не испытывались и не стояли на вооружении в ВСУ.

При этом чиновники приняли четыре партии бронежилетов без испытаний и не доложили министру обороны о ситуации, когда узнали о недостатках в бронежилетах.

"Они говорят, что публикации в СМИ и сети с критикой поставленных бронежилетов правдивы. То есть подозреваемые осведомлены, что речь идет именно об этих бронежилеты и их недостатках", – подчеркивают в ГПУ.

Проверка бракованных бронежилетов Facebook/ГПУ

Также отмечается, что должностные лица Минобороны решили негласно испытать бронежилеты только тогда, когда информация об их ненадлежащем качестве начала распространяться. Испытание неофициально провели 24 апреля 2019 в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского и обнаружили, что во время дождевания "Корсар м3с" пробиваются.

Кроме этого, подозреваемые якобы за день до пресс-конференции, 23 апреля 2019 года, обсуждали, как они будут объяснять общественности информацию о том, что бронежилеты некачественные. Мол, они осознавали обнаруженные недостатки и опасности их использования военными.

Проверка бракованных бронежилетов Facebook/ГПУ

"7 июня 2019 года основатель ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000" пришел поздравить подозреваемого начальника главного управления с присвоением очередного воинского звания генерал-майора. Затрагивая проблему бронежилетов, он отмечает, что обработает остальные, которые нужно еще поставить, водоотталкивающим раствором", – описывают следователи пятый факт.

По их словам, это свидетельствует о том, что поставщик знал о недостатках и пытался исправить ситуацию. И, очевидно, ему это удалось, ведь бронежилеты из оставшихся партий в ходе исследования уже не пробивались.

Проверка бракованных бронежилетов Facebook/ГПУ

В-шестых, говорится в статье ГПУ, судебная баллистическая экспертиза от 30 октября 2019 года установила, что при дождевание поставленные "Корсар м3с" (11 тыс.) не выдерживают заявленной баллистической стойкости бронежилета 4 класса. Принимая это во внимание, правоохранители и приняли решение о задержании причастных к этой закупке должностных лиц.

Проверка бракованных бронежилетов Facebook/ГПУ

Впоследствии, как свидетельствует седьмой факт, это и привело к тому, что всем пятерым должностным лицам Минобороны сообщили о подозрении в бездействии военной властью, к тому же совершенной группой лиц по предварительному сговору, а также подозрение в совершении мошенничества – основателю ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000". Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Четырех военнослужащих, которых вместе с генерал-майором Дмитрием Марченко подозревают в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ, взяли под стражу. В то же время одному из них приговорили домашний арест.

Работники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

В понедельник, 11 ноября, суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении основателю – заместителю директора компании-поставщика некачественных бронежилетов для ВСУ.

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