Скандал с бронежилетами для ВСУ: ГБР сообщило о подозрении поставщику

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении основателю – заместителю директора компании-поставщика некачественных бронежилетов для ВСУ.
Об этом информирует пресс-служба ГБР. Кроме того, что бронежилеты 1-4 классов защиты были бракованы, их закупили по завышенной цене.
"Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно: завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах", – добавили в ГБР.
Бронежилеты для ВСУ оказались бракованными
Сегодня
Как сообщал OBOZREVATEL:
Четверых военнослужащих, которых вместе с генерал-майором Дмитрием Марченко подозревают в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ, взяли под стражу. В то же время одному из них присудили домашний арест.
Сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.
В понедельник, 11 ноября, суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.
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