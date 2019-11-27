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29 ноября • обновлено в 12:27
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Скандал с бронежилетами для ВСУ: ГБР сообщило о подозрении поставщику

3.2т
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении основателю – заместителю директора компании-поставщика некачественных бронежилетов для ВСУ.

Об этом информирует пресс-служба ГБР. Кроме того, что бронежилеты 1-4 классов защиты были бракованы, их закупили по завышенной цене.

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Бракованные бронежилеты для ВСУ: ГБР разгромили за неправильную экспертизу

"Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, а именно: завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах", – добавили в ГБР.

Бронежилеты для ВСУ оказались бракованными

Бронежилеты для ВСУ оказались бракованными

Сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Четверых военнослужащих, которых вместе с генерал-майором Дмитрием Марченко подозревают в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ, взяли под стражу. В то же время одному из них присудили домашний арест.

  • Сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

  • В понедельник, 11 ноября, суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Вооруженные силы Украины
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Kantamirov Kostiantyn
Kantamirov Kostiantyn
Зеленый трипер наступает.....Где видео испытаний акты подписи с печатями и т.д. ? Нетууу ?
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Хо Хол
Хо Хол
це путин виноват
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