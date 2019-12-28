Скандал с "беркутовцами": ГПУ пояснила решение суда

Судебное разбирательство по подозреваемым в убийствах на Майдане "беркутовцам", которых суд отпустил из-под стражи под личное обязательство, будет продолжено.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы ГПУ в субботу, 28 декабря. Обвиняемые будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда.

"В случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что они скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, суд примет решение об объявлении их в розыск.

После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства", – сказано в сообщении.

Экс-беркутовцы "Громадське"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.

В обществе распространилась информация о том, что украинская сторона планирует передать террористам "Л/ДНР" в процессе обмена пленными бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014 года.

В частности, речь шла об Олеге Янишевском, Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко. Перед этим последнего даже отпустили из СИЗО под домашний арест.

После этого общественная организация "Семья героев Небесной сотни" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить выдачи в рамках обмена пленными экс-беркутовцев, подозреваемых в убийстве 48 человек на Майдане в 2014 году.

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