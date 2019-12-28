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29 декабря • обновлено в 01:19
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Скандал с "беркутовцами": ГПУ пояснила решение суда

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Судебное разбирательство по подозреваемым в убийствах на Майдане "беркутовцам", которых суд отпустил из-под стражи под личное обязательство, будет продолжено.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы ГПУ в субботу, 28 декабря. Обвиняемые будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда.

"В случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что они скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, суд примет решение об объявлении их в розыск.

После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства", – сказано в сообщении.

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Экс-беркутовцы

"Громадське"

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Небесная Сотня Евромайдан Расстрелы на Майдане Обмен пленными
Место
Украина Киев
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Чопік Василь
Чопік Василь
Щука, пойманная на блесну пруду и выпущенная отбывать наказание за произвол в реку, обязана, по первой же команде. опять глотать блесну, чтобы в любой момент оказаться на сковородке ? Ну в прокуратуре и баснописцы просто сказочные ......... именно они.
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