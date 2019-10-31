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31 октября • обновлено в 20:00
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"Уроды!" Топ-пропагандистка Кремля заистерила из-за "ликвидации" советского маршала в Одессе

4.6т Читать материал на украинском

В Одессе в четверг, 31 октября, начался демонтаж барельефа советскому маршалу Георгию Жукову, на что резко отреагировали российские пропагандисты.

Барельеф находится на улице Канатной, 87, на стене здания областного военкомата, передает "Думская" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Работы по демонтажу проводят представители общественной организации "Національний спротив".

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Они предъявили журналистам документ, выданный начальником квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны Украины.

В нем говорится, что отдел не возражает против демонтажа памятного знака, который подпадает под закон о декоммунизации, силами и средствами указанной общественной организации и предлагает передать барельеф после после демонтажа в надлежащем виде в хранилище музея Южного оперативного командования.

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева раскритиковала это событие. "Уроды!" – эмоционально написала она в своем Telegram-канале.

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Коллаж

"Это не изменить: для них наши палачи всегда будут героями, для нас их герои всегда будут палачами", – высказался о реакции РФ блогер и политолог Алексей Голобуцкий.

Напомним, Жуков подпадает под декоммунизационный запрет как один из руководителей Коммунистической партии и Советского Союза. Он был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.

"Уроды!" Топ-пропагандистка Кремля заистерила из-за "ликвидации" советского маршала в Одессе

Думская

"Уроды!" Топ-пропагандистка Кремля заистерила из-за "ликвидации" советского маршала в Одессе

Думская

"Уроды!" Топ-пропагандистка Кремля заистерила из-за "ликвидации" советского маршала в Одессе

Думская

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Белой Церкви под Киевом ветераны АТО и представители Нацкорпуса самостоятельно демонтировали стоянку, где должен был открыться мемориал Небесной Сотне и погибшим на Донбассе воинам. Из-за этого в сети разгорелся скандал.

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Читайте все новости по теме "Декоммунизация в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Декоммунизация в Украине российская пропаганда
Персоны
Ольга Скабеева Алексей Голобуцкий
Место
Украина Одесса
Теги
пропаганда видео фотосессия
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Wick John
Wick John
Нерабы когда вы декоммунизируете территории подаренные Российской Империей и СССР?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"который подпадает под закон о декоммунизации" - здание на котором этот барельеф, тоже подподает. С ним как?
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Nikola Igor
Nikola Igor
Вафлистка-скарабеева!!!
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