"Уроды!" Топ-пропагандистка Кремля заистерила из-за "ликвидации" советского маршала в Одессе

В Одессе в четверг, 31 октября, начался демонтаж барельефа советскому маршалу Георгию Жукову, на что резко отреагировали российские пропагандисты.

Барельеф находится на улице Канатной, 87, на стене здания областного военкомата, передает "Думская" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Работы по демонтажу проводят представители общественной организации "Національний спротив".

Они предъявили журналистам документ, выданный начальником квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны Украины.

В нем говорится, что отдел не возражает против демонтажа памятного знака, который подпадает под закон о декоммунизации, силами и средствами указанной общественной организации и предлагает передать барельеф после после демонтажа в надлежащем виде в хранилище музея Южного оперативного командования.

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева раскритиковала это событие. "Уроды!" – эмоционально написала она в своем Telegram-канале.

Ольга Скабеева Коллаж

"Это не изменить: для них наши палачи всегда будут героями, для нас их герои всегда будут палачами", – высказался о реакции РФ блогер и политолог Алексей Голобуцкий.

Напомним, Жуков подпадает под декоммунизационный запрет как один из руководителей Коммунистической партии и Советского Союза. Он был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.

Думская

Думская

Думская

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Белой Церкви под Киевом ветераны АТО и представители Нацкорпуса самостоятельно демонтировали стоянку, где должен был открыться мемориал Небесной Сотне и погибшим на Донбассе воинам. Из-за этого в сети разгорелся скандал.

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