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27 февраля • обновлено в 15:41
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Скабеева похвалила Суркова за слова о "хохлах"

4.3т
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Российская пропагандистка Ольга Скабеева бурно отреагировала на скандальное интервью экс-помощника президента России Владислава Суркова. В частности, она поддержала его оскорбительное высказывание о "хохлах" в адрес украинцев.

Услышав возмущения одного из гостей передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1", одиозная ведущая буквально сорвалась на истерику и начала лживо обвинять Украину в преступлениях, совершенных кремлевскими оккупантами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

"Мы исходим из того, что до Суркова проблем у России и Украины не было?! И тут появляется Сурков и все испортил, следуя вашей логике?! Не было войны, вы не убили 13 тысяч человек, ничего это не было?! Не было Майдана, "государственного переворота"?! Вы прямо сейчас не озабочены спилом советского символа с Родины-матери?! Этого ничего нет! Виноват один Сурков?! Это он назвал вас "хохлами" на ровном месте!" – раскричалась Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персоны
Владислав Сурков Ольга Скабеева
Место
Россия
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Вoйнy начал Порошенко. Именно он подписал указ начать бoeвые дeйствия. Это исторический факт, а факты, упрямая вещь. Украина пpoиграла уже везде и во всем. Что в общем-то неудивительно. Вы всегда пpoигрывaeте, всегда успеваете пpeдать и выбрать не ту сторону.
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1
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-полное выступление
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3
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну, раз вы можете говорить "эрефия", "московия" и "мocкали", то получайте в ответ "Нью-Санжарию", "украишку" и "xoxлов".
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