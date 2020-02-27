Российская пропагандистка Ольга Скабеева бурно отреагировала на скандальное интервью экс-помощника президента России Владислава Суркова. В частности, она поддержала его оскорбительное высказывание о "хохлах" в адрес украинцев.
Услышав возмущения одного из гостей передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1", одиозная ведущая буквально сорвалась на истерику и начала лживо обвинять Украину в преступлениях, совершенных кремлевскими оккупантами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Ольга Скабеева
Скриншот видео
"Мы исходим из того, что до Суркова проблем у России и Украины не было?! И тут появляется Сурков и все испортил, следуя вашей логике?! Не было войны, вы не убили 13 тысяч человек, ничего это не было?! Не было Майдана, "государственного переворота"?! Вы прямо сейчас не озабочены спилом советского символа с Родины-матери?! Этого ничего нет! Виноват один Сурков?! Это он назвал вас "хохлами" на ровном месте!" – раскричалась Скабеева.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в нашумевшем интервью Сурков сделал скандальное заявление о том, что Украины якобы не существует, а ее народ – это "х*хлы".
Также он дал язвительную характеристику президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметив, что украинский лидер – совсем "не лох".
Кроме того экс-помощник Путина назвал террористов "Л/ДНР" героями и заявил, что Украина якобы недостойна, чтобы Донбасс вернулся в ее состав.
Сурков, помимо всего, выразил гордость за причастность к войне, которая унесла жизни 13 тысяч украинцев.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.