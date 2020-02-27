Российская пропагандистка Ольга Скабеева бурно отреагировала на скандальное интервью экс-помощника президента России Владислава Суркова. В частности, она поддержала его оскорбительное высказывание о "хохлах" в адрес украинцев.

Услышав возмущения одного из гостей передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1", одиозная ведущая буквально сорвалась на истерику и начала лживо обвинять Украину в преступлениях, совершенных кремлевскими оккупантами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Ольга Скабеева Скриншот видео

"Мы исходим из того, что до Суркова проблем у России и Украины не было?! И тут появляется Сурков и все испортил, следуя вашей логике?! Не было войны, вы не убили 13 тысяч человек, ничего это не было?! Не было Майдана, "государственного переворота"?! Вы прямо сейчас не озабочены спилом советского символа с Родины-матери?! Этого ничего нет! Виноват один Сурков?! Это он назвал вас "хохлами" на ровном месте!" – раскричалась Скабеева.

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