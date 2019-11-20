Скандальная пропагандистка Кремля Ольга Скабеева выдала нелепый фейк о том, что якобы получила "секретный" план СНБО по украинизации Донбасса. По ее словам, он предусматривает "карательные" меры за отказ говорить на украинском языке жителей ОРДЛО.

Бурной фантазией одиозная фанатка "русского мира" блеснула в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1". Фрагмент неадекватного заявления Скабеевой опубликовал в Twitter украинский журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Донбасс, кажется, никогда больше не вернется в Украину. В сеть попал секретный абсолютно план украинского Совбеза по реинтеграции неподконтрольного Киеву региона. Если коротко, то сразу после получения Киевом контроля над границей жителей Донбасса ожидает зачистка, депортация и тотальная украинизация", – начала запугивать аудиторию скандальная ведущая.

Студия "60 минут" Скриншот видео

"Все очень просто: говоришь на мове – остаешься, не говоришь – чемодан, вокзал, Россия! Это в самом лучшем случае. В худшем – насильственное переселение во Львов на перевоспитание патриотом, бандеровцем. Такие дела!" – устрашающе добавила Скабеева.

Казанский, в свою очередь, высмеял очередной вброс российской пропаганды и обратил внимание на то, что россияне даже не удосужились проверить его на элементарные ошибки.

"Тем временем фейк о том, что жителей Донбасса будут насильно переселять во Львов, перекочевал из помойного телеграм-канала на федеральный канал РФ к Скабеевой. Там прямо так и показывают кривую фальшивку с ошибками в инициалах Богдана. Ахахаха, быдлоте и так сойдет", – написал журналист.

Тем временем фейк о том, что жителей Донбасса будут насильно переселять во Львов, перекочевал из помойного телеграм-канала на федеральный канал РФ к Скабеевой. Там прямо так и показывают кривую фальшивку с ошибками в инициалах Богдана. Ахахаха, быдлоте и так сойдет pic.twitter.com/luhsHfDRHp — Денис Казанський (@den_kazansky) November 19, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобный фейк распространил главарь "ДНР" Денис Пушилин. Он пригрозил, что в случае депортации и применения карательных мер в отношении населения ОРДЛО, террористы якобы начнут против Украины полномасштабную войну.

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