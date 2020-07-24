Сивохо подколол Малюську за сертификаты в СИЗО и предложил устроить "Казенный дом-2"

Кирилл Лютый Расследования 23:59, 24.07.2020 Обновлено: 00:16, 25.07.2020

Бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подшутил над министром юстиции Денисом Малюськой за введение подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО.

Сивохо отреагировал на инициативу на своей странице в Facebook, предложив "малюсенький апгрейд".

"Помимо сертификатов на днюху в вип-камерах можно предлагать услугу "приведи друга и получи скидку на отсидку". По вашей наводке, не предупреждая именинника о сюрпризе, заботливый конвой бережно доставит его в СИЗО. О розыгрыше ему сообщат через 48 часов. За отдельную плату могут и не сообщить. Дополнительно оплачивается участие в реалити-шоу "Казенный дом-2", – пошутил Сивохо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в следственных изоляторах Украины с 8 мая начали функционировать платные камеры с улучшенными условиями размещения.

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