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7 октября • обновлено в 17:14
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"Ситуация очень сложная": в "ДНР" паника после срыва террористами отвода войск

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В террористической "ДНР" обвинили Вооруженные силы Украины якобы в обострении вооруженного конфликта на Донбассе, из-за которого был сорван отвод войск в районе Петровского и Золотого.

Заявление в духе российской пропаганды озвучил "официальный представитель Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин в понедельник, 7 октября, передает "Интерфакс".

"Количество нарушений резко увеличилось, в разы. Это произошло за последние сутки. Вообще произошло обострение ситуации по всей линии фронта. Ситуация очень сложная. Но посмотрим, будут ли украинские военные выполнять приказ и отводить", – сказал он.

В "ДНР" паника после срыва террористами отвода войск

В "ДНР" паника после срыва террористами отвода войск

По словам Басурина, на данный момент от обстрелов якобы пострадало порядка 12 домов в трех населенных пунктах. "Если брать окраины Петровского, то там были мины 120 мм и 82 мм", – высказался он.

При этом, "официальный представитель ДНР" в СЦКК Алексей Лукьянченко заверил, что "ДНР" со своей стороны готовится к разведению сил в селе Петровское.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.

Позже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что РФ якобы заинтересована в выполнении договоренностей об оккупированном Донбассе.

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Темы
Война на Донбассе Минские договоренности
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР" Новости Донбасса
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70rus xxx
70rus xxx
Какой отвод,когда нацики туда подтянулись.Послушайте,что Билецкий вчера гутарил,потом про ЯКОБЫ вякайте.
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