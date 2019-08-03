Ситуация обостряется: террористы подло ранили бойцов ВСУ на Донбассе

На Донбассе, в районе проведения Операции Объединенных сил , 2 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.
В результате обстрелов в пятницу был ранен один украинский военный, передает пресс-центр ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел четыре обстрела украинских позиций возле Новоселовки Второй, Богдановки и на окраинах Павлополя.
ВСУ на Донбассе
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ОС обстреляли 6 раз: по два раза возле Нижнетеплого и Южного, а также в районе населенного пункта Луганское и вблизи Светлодарска.
С начала текущих суток, 3 августа, враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - недалеко от Крымского и Майорска. В результате один военнослужащий ранен.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года воины Операции Объединенных сил нанесли оккупантам на Донбассе значительный урон. За месяц были ликвидированы около 30 оккупантов.
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