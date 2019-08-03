Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Ситуация обостряется: террористы подло ранили бойцов ВСУ на Донбассе

1.4т Читать материал на украинском

На Донбассе, в районе проведения Операции Объединенных сил , 2 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов в пятницу был ранен один украинский военный, передает пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел четыре обстрела украинских позиций возле Новоселовки Второй, Богдановки и на окраинах Павлополя.

Новости
Террористы "Л/ДНР" ударили по ВСУ в перемирие: штаб ООС раскрыл подробности

ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ОС обстреляли 6 раз: по два раза возле Нижнетеплого и Южного, а также в районе населенного пункта Луганское и вблизи Светлодарска.

С начала текущих суток, 3 августа, враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - недалеко от Крымского и Майорска. В результате один военнослужащий ранен.

Ситуация обостряется: террористы подло ранили бойцов ВСУ на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года воины Операции Объединенных сил нанесли оккупантам на Донбассе значительный урон. За месяц были ликвидированы около 30 оккупантов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Торрористы подло ранили карателей?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Tapasenko 0leg, Не, все проще. "Ополченцы мощно ответили фашистам".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel