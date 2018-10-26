Ситуация обострилась: воины ОС отбились близ Авдеевки и Мариуполя

За прошедшие сутки, 25 октября, оккупационные войска усилили обстрелы в районе Авдеевки и на мариупольском направлении.
Ситуация на Донбассе в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами, сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Аж четыре раза попадали под вражеский огонь позиции ОС в районе Авдеевки. С начала суток враг использовал для обстрелов гранатометы и стрелковое оружие, а под конец - добавил еще и минометы калибра 82 мм. Войска обороняющихся держат ситуацию в этом районе под контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке", - сказано в сообщении.
Также неоднократно российские оккупанты цинично обстреливали украинские опорные пункты на мариупольском направлении - неподалеку Павлополя и Широкино. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные.
Всего оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время этого 4 раза были применены вооружения, запрещено минскими договоренностями. Враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Светлодарск противник обстреливал из вооружения БМП и минометов 120-го калибра, по опорным пунктам у Луганского и Авдеевки оккупанты применили минометы калибра 82 мм.
По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.
В ходе боевых действий 25 октября один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала текущих суток, 26 октября, противник огневой активности не проявлял.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 октября бойцы ОС ликвидировали троих оккупантов на Донбассе.
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