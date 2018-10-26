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Ситуация обострилась: воины ОС отбились близ Авдеевки и Мариуполя

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За прошедшие сутки, 25 октября, оккупационные войска усилили обстрелы в районе Авдеевки и на мариупольском направлении.

Ситуация на Донбассе в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Аж четыре раза попадали под вражеский огонь позиции ОС в районе Авдеевки. С начала суток враг использовал для обстрелов гранатометы и стрелковое оружие, а под конец - добавил еще и минометы калибра 82 мм. Войска обороняющихся держат ситуацию в этом районе под контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке", - сказано в сообщении.

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Также неоднократно российские оккупанты цинично обстреливали украинские опорные пункты на мариупольском направлении - неподалеку Павлополя и Широкино. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные.

Ситуация обострилась: воины ОС отбились близ Авдеевки и Мариуполя

Всего оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время этого 4 раза были применены вооружения, запрещено минскими договоренностями. Враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Светлодарск противник обстреливал из вооружения БМП и минометов 120-го калибра, по опорным пунктам у Луганского и Авдеевки оккупанты применили минометы калибра 82 мм.

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По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.

В ходе боевых действий 25 октября один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток, 26 октября, противник огневой активности не проявлял.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 октября бойцы ОС ликвидировали троих оккупантов на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
ДНРтеррористы "ДНР"
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