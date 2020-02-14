"Ситуация не критическая": Загороднюк отверг возможность вторжения России на Донбасс

Руководство Украины не считает на данный момент критической угрозу полномасштабного вторжения российских войск на Донбасс.

Такое заявление сделал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью DW (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). По его словам, в ведомстве адекватно оценивают сложившуюся сейчас ситуацию на временно оккупированных территориях.

Андрей Загороднюк Скриншот с видео

Так, отвечая на вопрос, есть ли сейчас опасность вторжения России, чиновник сказал: "Опасность остается всегда, но мы не считаем ее критической".

В то же время, Загороднюк еще раз подтвердил, что ведутся активные переговоры о зонах разведения на Донбассе.

"Ситуация контролируема по всей линии столкновения. Очень напряженная, но контролируемая. Мы сейчас ведем переговоры касательно следующих трех точек разведения. Мы их озвучим тогда, когда они будут согласованы", – сказал Загороднюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Загороднюк уверен, что украинскую армию можно и нужно считать очень сильной и боеспособной, так как ей удалось остановить наступление России.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!