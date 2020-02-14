Главная Новости
14 февраля • обновлено в 22:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Ситуация не критическая": Загороднюк отверг возможность вторжения России на Донбасс

1.1т
Читать материал на украинском

Руководство Украины не считает на данный момент критической угрозу полномасштабного вторжения российских войск на Донбасс.

Такое заявление сделал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью DW (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). По его словам, в ведомстве адекватно оценивают сложившуюся сейчас ситуацию на временно оккупированных территориях.

Новости
"Путь открыт!" Загороднюк сделал заявление о мощной поддержке в НАТО

Андрей Загороднюк

Андрей Загороднюк

Скриншот с видео

Так, отвечая на вопрос, есть ли сейчас опасность вторжения России, чиновник сказал: "Опасность остается всегда, но мы не считаем ее критической".

В то же время, Загороднюк еще раз подтвердил, что ведутся активные переговоры о зонах разведения на Донбассе.

"Ситуация контролируема по всей линии столкновения. Очень напряженная, но контролируемая. Мы сейчас ведем переговоры касательно следующих трех точек разведения. Мы их озвучим тогда, когда они будут согласованы", – сказал Загороднюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Загороднюк уверен, что украинскую армию можно и нужно считать очень сильной и боеспособной, так как ей удалось остановить наступление России.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Отвод войск на Донбассе
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
14
12
Смешно
1
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
российскую армию сдерживают, говорили они. Теперь понимаете почему ни одному вашему слову не верят, а кастрюльки?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги