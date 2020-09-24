Путин счастлив и решения ситуации не ищет, – Волкер о гибридной войне против Украины

Нынешняя ситуация с гибридной войной против Украины целиком устраивает президента России Владимира Путина, из-за чего необходимо усиливать санкции против РФ.

Такое мнение высказал бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Он выступил на втором дне форума, организованного американским Центром анализа европейской политики, передает "Голос Америки".

"Он [Путин] не видит необходимости в решении ситуации, он счастлив вести против Украины гибридную войну низкого уровня, которая ослабляет Украину и отделяет ее от ЕС", – подчеркнул Волкер.

Он добавил, что важно обеспечить продолжение санкционного режима против России.

"Таким образом Россия увидит, что санкции не исчезнут, пока она не разрешит наступление мира в Украине и не заберется из Крыма", – сказал бывший спецпредставитель.

Кроме того, нужно увеличить цену агрессии против Украины, которую российский глава ощутит от своих же граждан.

"Это непопулярная идея в Москве, когда они видят, что российские солдаты убивают украинских гражданских или украинских солдат. Люди не понимают, почему русские солдаты воюют против их братьев в Украине. Именно поэтому Путин пытается держать это скрытым, поэтому он не признает открытой военной операции, которую он там проводит...

Внутри российского общества есть давление. И мы должны усилить это давление относительно войны в Украине", – убежден Волкер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Курт Волкер стал независимым членом совета директоров украинской компании BGS Rail.