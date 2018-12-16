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Появился прогноз по обострению конфликта на Донбассе на Новый год

6.8тЧитать материал на украинском

Новогодние праздники в зоне проведения Операции объединенных сил должны пройти без обострений. Эскалации ситуации на линии разграничения, в частности усиления обстрелов, не ожидается.

Об этом ObozTV рассказал экс-военный разведчик и волонтер Андрей Римарук. По его словам, прогноз основывается на том факте, что прошлый Новый год был самым тихим за всю историю войны.

"Тогда на протяжении семи дней не фиксировали ни одного нарушения режима тишины. И я думаю, что такая же ситуация повторится и в этом году", – заверил Римарук.

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Тем не менее, подчеркнул он, усиление российской военной группировки на границе с Украиной – это сигнал, который государство и армия не должны упускать.

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины

"Но сейчас, могу вас заверить, ребята готовы к любому развитию событий. Мы ждем, и если враг захочет помериться с нами силами, мы покажем – кто мы и какой силой обладаем", – подытожил волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение ноября Россия стянула к границам оккупированного Донбасса сотни танков, в частности, Т-64, Т-62М. Об этом удалось узнать благодаря сервису Google Earth.

А российский социолог и политолог Игорь Эйдман уже сравнил эту ситуацию с событиями, что предшествовали началу нацистской военной экспансии в Европе.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Андрій Римарук
Место
Украина
Теги
ООСАТОНовости ДонбассавойнаКонфликт УкраинаРоссия
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что с 31го на 1ое Путин не планирует нападать? Ни какой эХсперд предсказание МОЩНОЕ не давал?
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Но сейчас, могу вас заверить, ребята готовы к любому развитию событий. Мы ждем, и если враг захочет помериться с нами силами, мы покажем – кто мы и какой силой обладаем"-------------------------------------------------------- Да видели мы уже вашу силу. Гыгыгы!!!
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