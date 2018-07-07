Ситуация на Донбассе обострилась: снайпер подстрелил бойца ВСУ

Террористы на Донбассе 7 июля 30 раз прибегли к огню по нашим позициям. В результате вражеский снайпер подстрелил одного украинского защитника.

Подразделения Объединенных сил устойчиво удерживали занимаемые рубежи, неуклонно соблюдали режим прекращения огня и не поддавались на провокации врага, сообщает пресс-центр ООС.

Так, на луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие.

На донецком направлении прошедшие сутки было неспокойно. Противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовка Вторая, Новотроицкого и Каменки. Именн в районе Красногоровки в результате снайперского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Больше вражеских обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. 12 раз российские оккупанты пытались заставить наших защитников открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник открывал огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединский. Кроме этого, защитников Широкино обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами и из 82-мм миномета.

По уточненным данным разведки, на протяжении прошлых суток в результате мероприятий контрснайперськои борьбы двое оккупантов были уничтожены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воин ВСУ показал фото ликвидированных террористов "Л/ДНР".