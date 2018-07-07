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Ситуация на Донбассе обострилась: снайпер подстрелил бойца ВСУ

4.5тЧитать новость на украинском

Террористы на Донбассе 7 июля 30 раз прибегли к огню по нашим позициям. В результате вражеский снайпер подстрелил одного украинского защитника.

Подразделения Объединенных сил устойчиво удерживали занимаемые рубежи, неуклонно соблюдали режим прекращения огня и не поддавались на провокации врага, сообщает пресс-центр ООС.

Так, на луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие.

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На донецком направлении прошедшие сутки было неспокойно. Противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовка Вторая, Новотроицкого и Каменки. Именн в районе Красногоровки в результате снайперского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Больше вражеских обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. 12 раз российские оккупанты пытались заставить наших защитников открыть огонь. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник открывал огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединский. Кроме этого, защитников Широкино обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами и из 82-мм миномета.

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По уточненным данным разведки, на протяжении прошлых суток в результате мероприятий контрснайперськои борьбы двое оккупантов были уничтожены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воин ВСУ показал фото ликвидированных террористов "Л/ДНР".

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АСП
АСП
А недавно кипятком писяли, шо украинский снайпер кого то там убил. Это шо не одно и тоже???
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нормально, ещё один украинский каратель, отправился к бандере. Но биомасса не унывает, бабы ещё нарожают.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Теракты "террористов" назовёте, пропагандоны?
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