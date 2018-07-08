"Сирия ждет тебя, малыш!" Оккупанты в Крыму начали военную подготовку детей

В оккупированной Евпатории начал работу военно-патриотический клуб "Патриот".

"Мамочки и папочки, бабушки и дедушки! Военно-патриотический клуб "ПАТРИОТ" объявляет набор в свои ряды мальчиков и девочек до 15 лет!" - гласит объявление, которое местные жители показали в сети.

Пользователи тут же подметили, что ранее в Крым ездили туристы, а теперь полуостров заполонили террористы и оккупанты. "Сирия ждет тебя,малыш!" - иронизируют они.

Евпатория-детский курорт

Сирия ждет тебя,малыш!

"Мамочки и папочки, бабушки и дедушки!!! Военно-патриотический клуб "ПАТРИОТ" объявляет набор в свои ряды мальчиков и девочек до 15 лет!"https://t.co/2kBAItZcMW pic.twitter.com/ErPnwTzDZz — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 8 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму на керченской паромной переправе железнодорожный паром разломался пополам.