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"Сирия ждет тебя, малыш!" Оккупанты в Крыму начали военную подготовку детей

1.7тЧитать новость на украинском

В оккупированной Евпатории начал работу военно-патриотический клуб "Патриот".

"Мамочки и папочки, бабушки и дедушки! Военно-патриотический клуб "ПАТРИОТ" объявляет набор в свои ряды мальчиков и девочек до 15 лет!" - гласит объявление, которое местные жители показали в сети.

Пользователи тут же подметили, что ранее в Крым ездили туристы, а теперь полуостров заполонили террористы и оккупанты. "Сирия ждет тебя,малыш!" - иронизируют они.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму на керченской паромной переправе железнодорожный паром разломался пополам.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Окраинцы пробивают очередное днище! Убогие!!!
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1
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Иронизируют трусливые уклонисты от могилизации украинского населения
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Пользователи тут же подметили, что ранее в Крым ездили туристы, а теперь полуостров заполонили террористы и оккупанты." Вывод:данные пользователи дебилы
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