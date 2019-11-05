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5 ноября • обновлено в 13:16
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Синяки и перелом: в Одессе нашли тело задушенного мужчины

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В Одессе возле морской геофизической лаборатории нашли труп задушенного мужчины.

Тело погибшего, возрастом около 35-40 лет, обнаружили на Трассе здоровья. Об этом "УНН" сообщили в правоохранительных органах.

У мужчины были многочисленные синяки на лице и перелом костей носа. Предварительно, причиной смерти стало удушение.

В Одессе нашли тело задушенного мужчины

В Одессе нашли тело задушенного мужчины

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Личность погибшего и обстоятельства смерти установят в рамках досудебного расследования, начатого по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Одесса
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