Синяки и перелом: в Одессе нашли тело задушенного мужчины

В Одессе возле морской геофизической лаборатории нашли труп задушенного мужчины.

Тело погибшего, возрастом около 35-40 лет, обнаружили на Трассе здоровья. Об этом "УНН" сообщили в правоохранительных органах.

У мужчины были многочисленные синяки на лице и перелом костей носа. Предварительно, причиной смерти стало удушение.

В Одессе нашли тело задушенного мужчины

Личность погибшего и обстоятельства смерти установят в рамках досудебного расследования, начатого по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Одесской области полиция обнаружила мертвой пропавшую 14-летнюю девочку Дарью Дробот, которую разыскивали в течение целой ночи.

Несовершеннолетнего, которого видели в последнее рядом с девушкой, разыскали.

Дробот была найдена раздетой. Подозреваемый 15-летний подросток хотел вступить с девушкой в половые отношения, но получил отказ, из-за чего начал бить несовершеннолетнюю.

Полиция показала парня, подозреваемого в убийстве 14-летней Дробот.

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