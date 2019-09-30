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30 сентября • обновлено в 15:58
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"Синий кит" в новом лице!" На Черкасщине ребенок поджег 11-летнюю сестру из-за флешмоба

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На Черкасщине 11-летняя девочка получила серьезные ожоги верхней части туловища из-за того, что ее поджег 10-летний брат.

По предварительной информации, дети "играли" в смертоносный флешмоб "Подожги друга", который распространяется в социальных сетях, сообщил на своей странице в Facebook спикер начальника Управления ГосЧС в Черкасской области Константин Проценко.

"Firechallenge становится все больше популярным среди подростков. Дети поджигают себя или своих товарищей", – уточнил он.

В Черкасской области ребенок поджег сестру (иллюстрация)

В Черкасской области ребенок поджег сестру (иллюстрация)

Facebook Konstantin Protsenko

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Спасти девочку от гибели удалось прохожему, который заметил ее и затушил горящую на ребенке одежду.

Константин Проценко подчеркнул, что пагубным "флешмобам" наиболее подвержены именно подростки, особенно те, у которых есть проблемы с родителями.

"Синий кит" вернулся в новом лице", – отметил он, проведя аналогию с другой смертельно опасной сетевой "игрой".

Как писал OBOZREVATEL, в Тернопольской области повесилась 14-летняя школьница. Ее гибель связали с популярной среди подростков книгой "50 дней до моего самоубийства", котору. перед смертью читали еще несколько несовершеннолетних.

Также в Украине предупредили об опасном флешмобе, во время которого детям нужно было исчезнуть на сутки, отключив все средства связи и никого не предупредив.

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Место
Украина
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Фейспукнутые укроинцы.
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