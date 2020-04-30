"Симпатизируют" террористам: Лавров сказал, как российское оружие попадает на Донбасс

На Донбасс к террористам "Л/ДНР" российское оружие якобы попадает "контрабандой". РФ продолжает отрицать, что лично снабжает оккупантов боевой техникой.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД стран "нормандского формата", передает УНИАН.

Так он ответил на просьбу конкретизировать слова главы РФ Владимира Путина о том, что оккупанты получают оружие и боевую технику из стран, которые им "симпатизируют".

"Насчет танков и артиллерии, везде и об этом мы говорим давно, везде, где есть конфликты, появляется контрабандное оружие", – сказал Лавров.

На уточняющий вопрос, какие страны, кроме России, поставляют в регион вооружение, Лавров ответил: "Кто вам сказал, что Россия поставляет? Российское оружие доступно по всему миру – и Калашников, и артиллерийские системы производятся в том числе в Восточной Европе, в целом ряде других стран. Это оружие гуляет по всему миру достаточно свободно".

Путин и Лавров 24 канал

Как писал OBOZREVATEL, накануне министры иностранных дел Нормандской четверки (Украины, Германии, Франции и России) договорились определить новую дату полного прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, министры также уделили внимание вопросу обмена удерживаемыми лицами.