Силы ОС нанесли мощный удар по "Л/ДНР": у террористов серьезные потери

В четверг, 27 сентября, оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, четверо боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и еще восемь получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Троицкое, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из вооружения боевых машин пехоты враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотроицкое и Широкино, а возле Новотошковского применил зенитную установку ЗУ-23-2.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе 26 сентября изменили тактику в сторону уменьшения количества обстрелов.