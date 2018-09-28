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Силы ОС нанесли мощный удар по "Л/ДНР": у террористов серьезные потери

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В четверг, 27 сентября, оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, четверо боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и еще восемь получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Троицкое, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из вооружения боевых машин пехоты враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотроицкое и Широкино, а возле Новотошковского применил зенитную установку ЗУ-23-2.

Силы ОС ударили по "Л/ДНР" и нанесли серьезные потери

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе 26 сентября изменили тактику в сторону уменьшения количества обстрелов.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Хохложопые расстреляли санитарный автомобиль. На большее у них смелости не хватает.
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