Силы ОС мощно ударили по "Л/ДНР": у террористов серьезные потери

В пятницу, 5 октября, оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - семь раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск уничтожено и семь ранены, сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Свободное, Камышеваха, Троицкое, Луганское, Шумы, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Троицкое противник обстрелял из минометов 120-го и 82-го калибра, а по опорным пунктам возле Луганского применял минометы калибра 120 мм и дважды - калибра 82 мм. Также из минометов 82-го калибра враг вел прицельный огонь по позициям наших войск вблизи Павлополя и Гнутово. По защитникам Крымского, Луганского и Павлополя оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты, а по защитникам Камышевахи - противотанковый ракетный комплекс", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ показал в сети мертвых террористов "Л/ДНР".