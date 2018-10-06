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Силы ОС мощно ударили по "Л/ДНР": у террористов серьезные потери

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В пятницу, 5 октября, оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - семь раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск уничтожено и семь ранены, сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Свободное, Камышеваха, Троицкое, Луганское, Шумы, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

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ВСУ жестко отомстили террористам за бойню на Донбассе: у ''Л/ДНР'' потери

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Троицкое противник обстрелял из минометов 120-го и 82-го калибра, а по опорным пунктам возле Луганского применял минометы калибра 120 мм и дважды - калибра 82 мм. Также из минометов 82-го калибра враг вел прицельный огонь по позициям наших войск вблизи Павлополя и Гнутово. По защитникам Крымского, Луганского и Павлополя оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты, а по защитникам Камышевахи - противотанковый ракетный комплекс", - сказано в сообщении.

Силы ОС мощно ударили по "Л/ДНР": у террористов серьезные потери

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВСУ показал в сети мертвых террористов "Л/ДНР".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Во второй половине дня неизменно появится новость о приземлившемся в польском Львове или русском Киеве рейсе, до верхнего люка забитом запчастями от непобедимых киборгов. Вот такие перемоги каждый день в Усраинушке А ведь лохлы каждый день жрут такое инфодерьмо, морщатся от удовольствия и просят добавки)
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Белый господин
Белый господин
Carpenter Oleg, так уже был запрос. Мне кажется, что Обоз не пропускает их часто.
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Жрет_Говно Украинец
Жрет_Говно Украинец
Вопрос тупым украинцам: почему у ВСУ на передовой взрываются минометы Молоты, запрещенные Минскими соглашениями, если официально ВСУ заявляет, что выполняет их?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Через пяток дней ждем вой побирушек о помощи в сборе денег для запчастей сломанным киборгам!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
sokolov ruslan, я не вою а смеюсь с побирушек-переможцев
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Крымчанин Юрий, ты уже сейчас воешь
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