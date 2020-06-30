Силы ООС нанесли большой урон террористам на Донбассе: десятки ликвидированных и раненых

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе только за прошлую неделю, с 22 по 28 июня, были ликвидированы десять, ранены и травмированы еще девять оккупантов.

Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook, отметив, что воины ВСУ продолжают неукоснительно выполнять боевые задачи по защите украинского народа.

"Командование Операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, проведения штурмовых действий или осуществления обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ, открывая огонь по противнику с целью подавления его агрессивных огневых действий. Слава Украине!" – обратились к захватчикам защитники.

На мощный удар по оккупантам со стороны ОС отреагировал на своем Telegram-канале и офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"200 бригада. По подтвержденным данным, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили: погибшими – 10 человек, ранеными и травмированными – 9 человек. Верьте в воинов! Верьте в ВСУ", – написал он.

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