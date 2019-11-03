Силы ООС на Донбассе обстреляли из запрещенного оружия: есть раненные

В субботу, 2 ноября, террористы "Л/ДНР" 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Они использовали против подразделений Объединенных сил запрещенное оружие: минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов: вблизи Новогригорьевки, возле Авдеевки, недалеко от Талаковки, дважды неподалеку от Водяного на Приазовье и возле Павлополя.

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" террористы совершили 9 обстрелов: у Новозвановки, трижды недалеко от Новолуганского, дважды вблизи Хутора Свободного, недалеко от Луганского, возле Шумов и вблизи Зайцевого.

Ранения в результате обстрелов "Л/ДНР" получили два военнослужащих ООС. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 28 октября, в село Золотое-4 Луганской области прибыла полиция, которая якобы намерена выселить бойцов "Нацкорпус" из населенного пункта.

Также ранее сообщалось о том, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции с Золотого-4. На следующий же день, 28 октября, лидер "Нацкорпуса" в Золотом Денис Янтарь заявил, что оружие у добровольцев осталось, несмотря на заявления пресс-службы МВД.

После разведения войск возле Станицы Луганской и Золотого аналогичная процедура должна произойти в районе населенного пункта Петровское. Однако после обстрела со стороны террористов "ДНР" украинская сторона выступила с жестким заявлением.

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