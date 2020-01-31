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31 января • обновлено в 13:35
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Десятки убитых и взорванная техника: силы ООС мощно разгромили террористов на Донбассе

2.6т
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В январе российские террористы на Донбассе потеряли около 30 человек убитыми, более полусотни ранеными, а также лишились множества военной техники.

Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщили на странице штаба ООС в Facebook. Защитники добавили, что в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие ООС дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

centercigr.livejournal.com

"Потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 года составили: необратимыми – 27 человек, ранеными и травмированными – 56 человек, вооружения и военной техники – пять единиц (два автомобиля "Урал", 2 БПЛА и один миномет). Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Слава Украине!" – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 2019 год российские оккупанты Донбасса понесли огромные потери живой силы и техники. Счет ликвидированных террористов перевалил за 600 человек, а уничтоженной техники – за 100 единиц.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, наконец! Кто-то креативный в пресс-центре АТО взялся строчить Перемоги в духе лета 2014 года. "Чего их, супостатов, жалеть." Теперь ждём с нетерпением #потерьнет и #вывсеврете!
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Начались oxyuтельные xoxлосказки!
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Всё пропало.... Куртка замшевая - три штуки, кинокамера заграничная.... а вот кинокамер не было, а то бы всё засняли, дБ Бл .....
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