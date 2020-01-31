Десятки убитых и взорванная техника: силы ООС мощно разгромили террористов на Донбассе

В январе российские террористы на Донбассе потеряли около 30 человек убитыми, более полусотни ранеными, а также лишились множества военной техники.

Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщили на странице штаба ООС в Facebook. Защитники добавили, что в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие ООС дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Война на Донбассе centercigr.livejournal.com

"Потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 года составили: необратимыми – 27 человек, ранеными и травмированными – 56 человек, вооружения и военной техники – пять единиц (два автомобиля "Урал", 2 БПЛА и один миномет). Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Слава Украине!" – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 2019 год российские оккупанты Донбасса понесли огромные потери живой силы и техники. Счет ликвидированных террористов перевалил за 600 человек, а уничтоженной техники – за 100 единиц.

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