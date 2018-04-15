Силы АТО мощно ударили на Донбассе: есть фото

В зоне АТО на Донбассе недалеко от Докучаевска украинские военнослужащие мощным ответом заставили террористов прекратить обстрелы из БМП.

Об этом в Facebook сообщается на странице фонда "Повернись живим", где опубликован соответствующее фото, сделанное бойцом 93-й бригады.

"Долго терпеть враждебные обстрелы из БМП и минометов в течение часов никто не собирался. Несколько точных и метких выстрелов в ответ заставили врага не только замолчать, но и побегать с ведрами, наполненными водой. Как оказалось, ее было мало - все сгорело. Полностью", - написано в сообщении.

Как писал "Обозреватель", ранее террористы Донбасса получили мощное послание от ВСУ.