Силы АТО идут в наступление: в "ДНР" устроили переполох из-за покушения на "Царя"

В "ДНР" заявили, что обстрел здания так называемого "министерства обороны" связано с подготовкой сил АТО к наступлению.

Об этом передает "РИА Новости", ссылаясь на заявление "оперативного командования республики", которое квалифицировало инцидент как теракт.

Отметим, из гранатомета было обстреляно "Министерства обороны ДНР". Оккупанты заявили, что это было покушение на "главу ведомства" Владимира Кононова с позывным "Царь".

"Данное провокационное действие направлено на попытку дестабилизации обстановки в республике. Также нельзя исключить, что данная террористическая акция связана с подготовкой к наступательным действиям, которую проводят вооруженные силы Украины", — заявили в "ДНР".

При этом террористы утверждают, что "украинские спецслужбы не впервые используют преступные методы ведения войны".

Как сообщал "Обозреватель", ранее главари террористов "ДНР" и "ЛНР" подписали "соглашение" о создании "единого таможенного пространства".