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''Силовым путем!'' Российских пропагандистов поймали на новой подлости на Донбассе

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Российские пропагандистские СМИ начали подготовку очередного цикла фейковых сюжетов антиукраинской направленности на территории оккупированного Донбасса.

Об этом на брифинге Минобороны сообщили в среду, 30 января. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По данным разведки, 25-29 января вдоль линии разграничения на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях съемочные группы российских СМИ с привлечением личного состава и военной техники частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ проводили съемки фейковых видеосюжетов для фабрикации недостоверных сообщений о якобы нарушении украинской стороной режима прекращения огня.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

Народна Правда

Отмечается, что в манипулятивный способ противник пытается навязать международному сообществу убеждение о намерениях Украины "силовым путем решить конфликт на Донбассе" и усилить антиукраинские настроения среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий Объединенными силами на Донбассе Сергей Наев предупредил о масштабном скоплении российских войск вблизи границы.

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Темы
Война на Донбассероссийская пропаганда
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Ушатают журнализдов,местные отморозки,а потом плакаться на «укров» начнут.... Вы тогда хоть «сливной бачок» пригласите...сделайте доброе дело.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А русские трупы вместо новогодних игрушек развешенные на ёлке были? А то кроме Поклонской их никто не видел... ну разве шо тока распятый славянский мальчик.
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