''Силовым путем!'' Российских пропагандистов поймали на новой подлости на Донбассе

Российские пропагандистские СМИ начали подготовку очередного цикла фейковых сюжетов антиукраинской направленности на территории оккупированного Донбасса.

Об этом на брифинге Минобороны сообщили в среду, 30 января. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По данным разведки, 25-29 января вдоль линии разграничения на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях съемочные группы российских СМИ с привлечением личного состава и военной техники частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ проводили съемки фейковых видеосюжетов для фабрикации недостоверных сообщений о якобы нарушении украинской стороной режима прекращения огня.

Война на Донбассе Народна Правда

Отмечается, что в манипулятивный способ противник пытается навязать международному сообществу убеждение о намерениях Украины "силовым путем решить конфликт на Донбассе" и усилить антиукраинские настроения среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий Объединенными силами на Донбассе Сергей Наев предупредил о масштабном скоплении российских войск вблизи границы.

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