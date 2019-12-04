Силовики нагрянули с обысками в офис Медведчука

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины начали обыск в одном из офисов надепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

Об этом заявил его колега по партии, депутат Виктор Чорный в эфире телеканала "112 Украина", сообщают "Новости Донбасса".

По его словам, следственная группа прибыла в здание по улице Большая Васильковская, 23б.

СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

По словам депутата, действия силовиков в партии считают "давлением на политсилу накануне саммита в "нормандском формате".

"Это может быть месть со стороны СБУ за обращение, которое "ОПЗЖ" направила в Государственный бюро расследований", – заявил Черный.

Он подчеркнул, что в нем депутаты потребовали от ГБР возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СБУ, которые якобы осуществляли незаконные слежки за политиками с их партии.

В Службе безопасности Украины сообщили, что в офисе Медведчука проходят не обыски, а "другие следственные действия". Информацию подтвердила пресс-секретарь ведомства Елена Гилянская, передает "РБК-Украина".

При этом она отметила, что СБУ пока не может сказать, в рамках какого уголовного дела проводятся эти следственные действия.

Виктор Чорный Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Виктор Медведчук внес в Верховную Раду изменения к действующему закону, определяющему особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

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