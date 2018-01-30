"Силовики ДНР" устроили массовую облаву на Донбассе: сотни задержанных

"Силовики ДНР" провели на оккупированной территории "оперативно-профилактическую операцию", задержав почти 500 человек.

Об этом сообщает сайт "МВД" "республики".

"Вцелях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время суток сотрудники "МВД ДНР" с 26 по 28 января провели оперативно-профилактическую операцию "Ночной город", – сказано в сообщении.

Отмечается, что для этого ежедневно были задействованы около 300 сотрудников "полиции", в том числе "экипажи ГАИ, наряды ОМОН "Беркут", сотрудники оперативных служб".

"В ходе проведения отработки стражи правопорядка проверили 279 увеселительных заведений, а также составили 186 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде", – добавили в "ведомстве".

Как сообщили "силовики" террористов, за нарушение комендантского часа были задержаны 495 человек.

"7 граждан арестованы по подозрению в совершении преступления. К ответственности привлечено 7 правонарушителей за мелкое хулиганство и 6 – за злостное неповиновение законному требованию сотрудника полиции", – заключили в "МВД ДНР".

Как сообщал "Обозреватель", ранее действия террористов "ДНР" вызвали гнев на Донбассе.