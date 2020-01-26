Сильный поступок президента: как Иран скрывал правду о сбитом украинском самолете

Иранские военные три дня скрывали от президента Хасана Рухани правду о сбитом самолете МАУ Boeing 737.

Как передает The New York Times, узнав, что по лайнеру ударили ракетами, Рухани был в ярости, потребовал рассказать об этом миру, и угрожал, что в противном случае уйдет в отставку.

Журналисты выяснили ранее неизвестные факты, пообщавшись с иранскими дипломатами, бывшими и действующими чиновниками, а также с высокопоставленными членами КСИР и людьми, близкими к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

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Самолет сбили без разрешения?

Центральное командование противовоздушной обороны выпустило предупреждение о том, что военные самолеты США взлетели из ОАЭ и крылатые ракеты направлялись в сторону Ирана.

Офицер на ракетной пусковой установке рядом с аэропортом услышал это предупреждение. Однако затем последовало сообщение о ложной тревоге. Уже его военный не услышал.

Когда офицер заметил украинский самолет, то попросил разрешения на удар. Однако связаться с командованием он не смог из-за неизвестных проблем с связью. В результате он выпустил две ракеты с интервалом менее 30 секунд.

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Допрашивали часами

После трагедии был создан секретный следственный комитет, в который вошли представители аэрокосмических сил, гвардии, ПВО, разведки и киберэкспертов. Офицеров, которые были причастны к катастрофе, изолировали. Им приказали ни с кем не разговаривать. После этого проводились многочасовые допросы.

Комитет изучил данные из аэропорта, траектории полета, радиолокационных сетей. Также рассматривали версию о том, что Израиль или США могли взломать систему обороны Ирана, заглушить радары и связь. Но от этой версии отказались, потому что "человеческая ошибка значила куда меньший позор, чем взлом иранской оборонной системы врагом".

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Рухани был в ярости

Спустя три для после трагедии, когда Канада, США и Британия уже успели заявить о ракетном ударе, официальный представитель иранского правительства Али Рабии назвал эту версию ложью.

Через несколько часов, после всех допросов и анализа данных, об ошибке рассказали президенту Хасану Рухани. Узнав правду, он пришел в ярость, потребовав немедленно признаться во всем мировому сообществу и взять ответственность за ошибку.

Военные не хотели этого делать, опасаясь еще большей дестабилизации в Иране. Рухани пригрозил, что уйдет в отставку, и все же в результате "дожал" военных.

Самого Рабию позже видели в слезах. "Все ложь. Все это ложь. Что мне делать? Я потерял свою честь", – говорил он.

От Рухани скрывали правду об авиакатастрофе

Как писал OBOZREVATEL, в рамках расследования крушения Boeing 737, сбитого ракетами, в Киев 21 января прибыли представители Организации гражданской авиации Ирана во главе с уполномоченным по расследованию.

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