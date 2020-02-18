Сильнейший бой за 2 года: появилось страшное видео с места наступления России на ВСУ

В сети начали появляться видео адских боев на Донбассе, вспыхнувших из-за внезапного наступления России на Донбассе 18 февраля.

Кадры из Кировска на Луганщине опубликовала на странице в Facebook продюсер Оксана Дыхнич. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте ниже)

"Кировск. Сепары уже даже не стесняются, их говорящие головы спокойно выкладывают видео обстрелов наших позиций и населенных пунктов. Совместный патруль говорите?" – прокомментировала она.

Также появились кадры с Попасной, снятые местными жителями. На видео слышны сильные взрывы.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты попытались прорваться через линию разграничения в районе Золотого. В результате боя украинские воины понесли тяжелые потери.

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