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18 февраля • обновлено в 10:31
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Сильнейший бой за 2 года: появилось страшное видео с места наступления России на ВСУ

49.9т
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В сети начали появляться видео адских боев на Донбассе, вспыхнувших из-за внезапного наступления России на Донбассе 18 февраля.

Кадры из Кировска на Луганщине опубликовала на странице в Facebook продюсер Оксана Дыхнич. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте ниже)

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"Кировск. Сепары уже даже не стесняются, их говорящие головы спокойно выкладывают видео обстрелов наших позиций и населенных пунктов. Совместный патруль говорите?" – прокомментировала она.

Также появились кадры с Попасной, снятые местными жителями. На видео слышны сильные взрывы.

Появилось жуткое видео с места наступления России на ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты попытались прорваться через линию разграничения в районе Золотого. В результате боя украинские воины понесли тяжелые потери.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Марченко Денис
Марченко Денис
Зачем столько рекламы? Не нажрутся никак!
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Волик Лариса
Волик Лариса
Чё вы лезете в чужую страну?!
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Мигол Натали
Мигол Натали
https://youtu.be/IJ13bj7NpqY
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