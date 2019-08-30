"Сидят в СИЗО!" Адвокат россиян заявил о переносе даты обмена пленными

Россиян, которых готовят к обмену на граждан Украины, все еще остаются в СИЗО.

Об этом в пятницу, 30 августа заявил адвокат россиян Валентин Рыбин, передает ТАСС.

"Пленные сидят на базе и в СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен", – отметил юрист.

Адвокат добавил, что предположительно обмен состоится во вторник, 3 сентября.

Напомним, что бывшие украинские военные, которые перешили на сторону России, попали в список по обмену между Украиной и РФ. Помимо Максима Одинцова и Александра Баранова, среди возможных участников обмена называют Евгения Мефедова, Игоря Кимаковского и Руслана Беджиева. Также в обменном списке находится экс-боец "Беркута" Александр Саттаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь пятницы, 30 августа, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными.

Известно, что удерживаемые ранее в России моряки уже приехали в Киев в рамках российско-украинского обмена пленными.

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