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''Сидят в бункере!'': российских пропагандистов поймали на громкой лжи о Донбассе

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Сепаратистские СМИ сообщили очередную ложь о Донбассе и людях, которые укрываются от бомбежки в подвалах.

Фейк пропагандистского сайта заметил украинский журналист Денис Казанский. В Twitter он сообщил о лжи, которую распространяла верхушка "ДНР" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

В материале пропагандистов сообщалось, что убитый главарь "ДНР" Александр Захарченко "неоднократно предлагал жителям подземной страны переехать в общежитие в центре города, но те отказывались".

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Это позволительно только тупым пропаган*истам

"Пишут в статье, что людям, живущим в бомбоубежище, Захарченко якобы предлагал переехать, но те отказались. А вот бабушка из бомбоубежища говорит, что обещали переселить не раньше 2019 года. И плачет, что ей негде больше жить", – отметил Казанский.

В опубликованном в сети видео, пенсионерка со слезами рассказывает, что ей больше жить негде, как кроме бомбоубежища.

"У меня есть квартира, но там ничего нет. Ни света, ни вообще ничего. Нам сказали, что только в 2019 году будут это отстраивать. А где до 2019 года мне то жить? Я не могу тут жить", – сообщила старушка.

''Сидят в бункере!'': российских пропагандистов поймали на громкой лжи о Донбассе

Скриншот

''Сидят в бункере!'': российских пропагандистов поймали на громкой лжи о Донбассе

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лидер московского байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов ("Хирург") запустил очередную страшилку об украинцах.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Денис Казанский
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Висновок один - Влада Нововідсоссії ніхрена не думає про донбассітів і недоросів .Можливо вже час українській влалі очистити цей регіон від путінської зарази
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
какая...бредятина....Тьфу..Украинцы вам что нечем заняться?
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