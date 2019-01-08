''Сидят в бункере!'': российских пропагандистов поймали на громкой лжи о Донбассе

Сепаратистские СМИ сообщили очередную ложь о Донбассе и людях, которые укрываются от бомбежки в подвалах.

Фейк пропагандистского сайта заметил украинский журналист Денис Казанский. В Twitter он сообщил о лжи, которую распространяла верхушка "ДНР" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

В материале пропагандистов сообщалось, что убитый главарь "ДНР" Александр Захарченко "неоднократно предлагал жителям подземной страны переехать в общежитие в центре города, но те отказывались".

"Пишут в статье, что людям, живущим в бомбоубежище, Захарченко якобы предлагал переехать, но те отказались. А вот бабушка из бомбоубежища говорит, что обещали переселить не раньше 2019 года. И плачет, что ей негде больше жить", – отметил Казанский.

В опубликованном в сети видео, пенсионерка со слезами рассказывает, что ей больше жить негде, как кроме бомбоубежища.

"У меня есть квартира, но там ничего нет. Ни света, ни вообще ничего. Нам сказали, что только в 2019 году будут это отстраивать. А где до 2019 года мне то жить? Я не могу тут жить", – сообщила старушка.

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Скриншот

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