"Сидите дома! Под Львовом произошло крупное ЧП. Фото

В пятницу, 30 августа, во Львовской области на предприятие вспыхнул огромный пожар.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС региона, пожар начался на производстве в селе Чишки, Пустомытовского района.

"В 13:49 к спасателям поступило сообщение о пожаре в производственном помещении на улице Леси Украинки, 53 в с. Чишки Пустомытовского района. На место происшествия немедленно направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. Спасатели работают над ликвидацией горения", – говорится в сообщении.

О пострадавших или погибших в ведомстве не сообщали. Местных жителей просили позакрывать окна и не выходить из домов.

Пожар под Львовом ГСЧС

Пожар под Львовом ГСЧС

Пожар под Львовом ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове на главном железнодорожном вокзале вспыхнул масштабный пожар.

Также под Львовом в селе Ставчаны на заводе "Оліяр", который занимается производством растительного масла, произошел крупный пожар.

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