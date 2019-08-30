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"Сидите дома! Под Львовом произошло крупное ЧП. Фото

1.8т Читать материал на украинском

В пятницу, 30 августа, во Львовской области на предприятие вспыхнул огромный пожар.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС региона, пожар начался на производстве в селе Чишки, Пустомытовского района.

"В 13:49 к спасателям поступило сообщение о пожаре в производственном помещении на улице Леси Украинки, 53 в с. Чишки Пустомытовского района. На место происшествия немедленно направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. Спасатели работают над ликвидацией горения", – говорится в сообщении.

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О пострадавших или погибших в ведомстве не сообщали. Местных жителей просили позакрывать окна и не выходить из домов.

Пожар под Львовом

Пожар под Львовом

ГСЧС

Пожар под Львовом

Пожар под Львовом

ГСЧС

Пожар под Львовом

Пожар под Львовом

ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове на главном железнодорожном вокзале вспыхнул масштабный пожар.

Также под Львовом в селе Ставчаны на заводе "Оліяр", который занимается производством растительного масла, произошел крупный пожар.

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Место
Украина Львов
Теги
пожар ГосЧС
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Исаев Максим
Исаев Максим
Шо то Львовской области последнее время не везёт: сначала кошмарное обрушение жилого дома, теперь вот пожар...
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