"Сиди тихо, хочешь проблем?" Во Франковске водитель "маршрутки" попал в громкий скандал

В Ивано-Франковске водитель маршрутного автобуса №30 попал в громкий скандал. Пассажиры пожаловались, что он оставил "маршрутку" с людьми на остановке и пошел купить кофе. В ответ на замечание – нахамил, а во время движения транспорта пил напиток.

Об этом рассказал "Репортеру" франковчанин Виталий Гриш. Он ожидает ответа управления транспорта и связи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В пятницу, 2 августа, в маршрутном автобусе №30 с государственным номером АТ 2671 АТ на остановке "Петлюры, Хлебокомбинат", водитель вышел из автобуса и пошел в магазин, чтобы заказать кофе", – рассказал Гриш.

Водитель "Репортер"

По его словам, на замечания пассажиров о том, что люди утром спешат по делам и на работу, ответил, что хочет кофе, и начал хамить, ссылаясь на график движения.

"Когда я попросил показать график, он ответил: "Мужчина, сиди тихо, хочешь иметь проблемы?" Далее, не реагируя на замечания и простояв на остановке еще 4 минуты, поехал на очень малой скорости, попивая кофе во время движения автобуса", – добавил Гриш.

Он отметил, что подобные случаи нередки, а управление транспорта на жалобы реагирует неохотно. Обращение о водителе Гриш прислал в управление транспорта и связи, а также в отдел обращений граждан города.

Автобус Репортер

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