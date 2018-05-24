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Александр Китраль
Александр Китраль
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Сиденья разлетелись по салону: на каких автобусах возят украинцев

20.9тЧитать новость на украинском

Дорожно-транспортные происшествия, с массовой гибелью людей, давно стали для Украины бедствием национального масштаба. Особенно цинично в этих условиях выглядит позиция некоторых перевозчиков, которые ради выгоды готовы рисковать жизнями людей.

Масштабное ДТП на Львовщине 23 мая, унесшее жизни шестерых человек, не только продемонстрировало очередной ужас "войны" на дорогах. Авария показала, в каких опасных автобусах возят украинцев. Во время расследования выяснилось, что в результате столкновения Mercedes Sprinter с грузовиком, сиденья в салоне буса были вырваны "с корнем".

Об этом OBOZREVATEL рассказал заместитель начальника отдела оформления ДТП ГУ Нацполиции во Львовской области Михаил Таратула. "Сиденья в салоне микроавтобуса были вырваны и отброшены вперед", - отметил он.

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ДТП во Львовской области

ГСЧС Львовщины

Сейчас полиция проводит ряд экспертиз, которые должны будут ответить в том числе на вопрос: соответствовали ли крепления пассажирских сидений установленным нормам.

В полиции нашим журналистам сообщили, что идентифицировать тела погибших в ДТП под Львовом было сложно, так как трупы были сильно изуродованы. Возможно, жертв было бы меньше, если бы сиденья были качественно закреплены в соответствии с нормами эксплуатации транспортного средства.

Ориентировочная схема ДТП во Львовской области

ДТП во Львовской области

ГУ НП Львовщины

Отметим, что украинские перевозчики ранее широко пользовались услугами установки пассажирских сидений в грузовые микроавтобусы, которые пригоняли из-за границы. "Переоборудка" стоила дешевле, чем покупать пассажирский бус. Законодательство разрешает подобные манипуляции; главное, чтобы транспорт соответствовал установленным законом нормам. За этим следят в полиции, рассказал нашим журналистам Таратула. Впрочем, насколько качественно крепят те же сиденья в салоне грузового буса, по его словам, второй вопрос.

Грузовой бус, переоборудованный под пассажирский

Наши журналисты связались с работником одного из столичных предприятий, которое занимается ремонтом автобусов. По словам нашего собеседника, к качеству сидения и его креплению есть ряд требований.

"Сидения какие попало ставить нельзя. Так, кресло в вертикальном положении должно выдерживать силу удара весом 800 кг. Также ножки должны крепиться болтами класса прочности не менее 8,8 (применяются в машиностроении. - Ред.). При этом все составляющие должны быть сертифицированы. Но эти требования порою игнорировали. Многие ставили дешевые кресла, которые крепились болтами класса 5,8 купленные где-нибудь на рынке. Собственника не волнует, что экономя, он ставит под угрозу жизни пассажиров", - рассказал эксперт.

Грузовой бус, переоборудованный под пассажирский

Случаи, когда во время ДТП в маршрутке складываются или слетают кресла, в Украине не единичны. Около Вольнянска Запорожской области лоб в лоб столкнулись ВАЗ и пассажирский микроавтобус. Водитель и пассажир легковушки погибли, а 19 пассажиров маршрутки получили травмы. На фото с места аварии четко видно, что в бусе от удара сложились кресла.

В салоне маршрутки сложились кресла

061.ua

На трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП, в котором погибла известная журналистка Стася Рафал. Бус, в котором находилась девушка, врезался в грузовик, в результате пассажирка вместе с креслом вылетела на дорогу.

Бус, в котором ехала журналистка

Отметим, что нарушения норм к установке пассажирских сидений - лишь часть "грехов" перевозчиков. Некоторые позволяют себе выпускать в рейс неисправные автобусы.

Показательный случай произошел на трассе возле села Новые Обиходы Немировского района Винницкой области в 2015 году, где перевернулся автобус. В результате погибли три человека. Судом было установлено, что транспортное средство отправили в рейс с неисправной ходовой. В итоге, механик, ответственный за ремонт, получил три года условно, а водитель автобуса был осужден на пять лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Украине сделано для снижения числа ДТП.

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Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивВойна на дорогах
Место
Украина
Объекты
криминалДТПавто
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Роман
Роман
Якщо вже пан Кітраль підняв проблему переобладнаних автобусів, то краще б спробував розібратись чому так є. Замість нього я це опишу. 1. Спринтера прижились на наших дорогах через свою надійність, економічність, простоту ремонту та витривалість. Як виглядає спринтер в 20 років я знаю. Що залишиться з Богдана за 20 років уявити важко. 2. Завезти в Україну нормальні, якісні автобуси з-за кордону неможливо через величезні податки при розмитненні. 3. Все створено для того щоб наш Гарант і невелике коло осіб отримували надприбутки з продажу автобусів Богдан, Еталон і т.д., якими заполонили Україну. Ці автобуси, якщо так можна назвати неякісні, гниють за короткий час, важкі в обслуговуванні та неекономічні. Зрештою ви всі знаєте що собою являє автобус Богдан. Ось ці теми варто було б висвітлювати Кітралю і його подібним
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Роман
Роман
4. Дана стаття написана людиною, яка мало тямить в тих проблемах про які пише в статті. Більше того непан Кітраль пробує маніпулювати нашою думкою, починаючи з ДТП за участю ВАНТАЖНИХ машин, закінчує «проблемою» прикріплення крісел саме в переобладнаних автобусах. Тепер ми можемо прослідкувати головну думку, яку продажний Кітраль хотів до нас донести, - «вся проблема в переобладнаних маршрутках». Іншими словами просування вітчизняних автобусобудівників – «Богдан», «Еталон», та китайців. Нагадаю, що власником концерну «Богдан», як пишуть, є наш Гарант. Якщо вже пан Кітраль підняв проблему переобладнаних автобусів, то краще б спробував розібратись чому так є. Замість нього я це опишу.
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Роман
Роман
1. 23 травня сталась масштабна ДТП за участю вантажівки та ВАНТАЖНОГО Спринтера. Повторю вантажного, можливо вантажо-пасажирського, але точно не автобуса. З якого перепою автор - пан Кітраль визначив, що вантажний спринтер без вікон являється саме автобусом тільки йому відомо. 2. Переобладнання вантажних бусів в автобуси в Україні заборонено, якщо не помиляюсь, з 2008 року. Пан Кітраль мав би поцікавитись цим перед тим, як писати замовні матеріали. 3. Як бачимо далі навязується думка, що як би крісла були прикріпленні краще, а саме тими болтами а не тими, то жертв можна було б уникнути. Але вся проблема, що автобуси переобладнані, а не вітчизняного виробництва.. Ага… Можна подумати, що якщо б Стасю Рафал викинуло на дорогу без крісла – вона б вижила. Олександр Кітраль виявляється є експертом в машинобудуванні, та розслідуванні причин ДТП.
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