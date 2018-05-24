Сиденья разлетелись по салону: на каких автобусах возят украинцев

Дорожно-транспортные происшествия, с массовой гибелью людей, давно стали для Украины бедствием национального масштаба. Особенно цинично в этих условиях выглядит позиция некоторых перевозчиков, которые ради выгоды готовы рисковать жизнями людей.

Масштабное ДТП на Львовщине 23 мая, унесшее жизни шестерых человек, не только продемонстрировало очередной ужас "войны" на дорогах. Авария показала, в каких опасных автобусах возят украинцев. Во время расследования выяснилось, что в результате столкновения Mercedes Sprinter с грузовиком, сиденья в салоне буса были вырваны "с корнем".

Об этом OBOZREVATEL рассказал заместитель начальника отдела оформления ДТП ГУ Нацполиции во Львовской области Михаил Таратула. "Сиденья в салоне микроавтобуса были вырваны и отброшены вперед", - отметил он.

ДТП во Львовской области ГСЧС Львовщины

Сейчас полиция проводит ряд экспертиз, которые должны будут ответить в том числе на вопрос: соответствовали ли крепления пассажирских сидений установленным нормам.

В полиции нашим журналистам сообщили, что идентифицировать тела погибших в ДТП под Львовом было сложно, так как трупы были сильно изуродованы. Возможно, жертв было бы меньше, если бы сиденья были качественно закреплены в соответствии с нормами эксплуатации транспортного средства.

Ориентировочная схема ДТП во Львовской области

ДТП во Львовской области ГУ НП Львовщины

Отметим, что украинские перевозчики ранее широко пользовались услугами установки пассажирских сидений в грузовые микроавтобусы, которые пригоняли из-за границы. "Переоборудка" стоила дешевле, чем покупать пассажирский бус. Законодательство разрешает подобные манипуляции; главное, чтобы транспорт соответствовал установленным законом нормам. За этим следят в полиции, рассказал нашим журналистам Таратула. Впрочем, насколько качественно крепят те же сиденья в салоне грузового буса, по его словам, второй вопрос.

Грузовой бус, переоборудованный под пассажирский

Наши журналисты связались с работником одного из столичных предприятий, которое занимается ремонтом автобусов. По словам нашего собеседника, к качеству сидения и его креплению есть ряд требований.

"Сидения какие попало ставить нельзя. Так, кресло в вертикальном положении должно выдерживать силу удара весом 800 кг. Также ножки должны крепиться болтами класса прочности не менее 8,8 (применяются в машиностроении. - Ред.). При этом все составляющие должны быть сертифицированы. Но эти требования порою игнорировали. Многие ставили дешевые кресла, которые крепились болтами класса 5,8 купленные где-нибудь на рынке. Собственника не волнует, что экономя, он ставит под угрозу жизни пассажиров", - рассказал эксперт.

Грузовой бус, переоборудованный под пассажирский

Случаи, когда во время ДТП в маршрутке складываются или слетают кресла, в Украине не единичны. Около Вольнянска Запорожской области лоб в лоб столкнулись ВАЗ и пассажирский микроавтобус. Водитель и пассажир легковушки погибли, а 19 пассажиров маршрутки получили травмы. На фото с места аварии четко видно, что в бусе от удара сложились кресла.

В салоне маршрутки сложились кресла 061.ua

На трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП, в котором погибла известная журналистка Стася Рафал. Бус, в котором находилась девушка, врезался в грузовик, в результате пассажирка вместе с креслом вылетела на дорогу.

Бус, в котором ехала журналистка

Отметим, что нарушения норм к установке пассажирских сидений - лишь часть "грехов" перевозчиков. Некоторые позволяют себе выпускать в рейс неисправные автобусы.

Показательный случай произошел на трассе возле села Новые Обиходы Немировского района Винницкой области в 2015 году, где перевернулся автобус. В результате погибли три человека. Судом было установлено, что транспортное средство отправили в рейс с неисправной ходовой. В итоге, механик, ответственный за ремонт, получил три года условно, а водитель автобуса был осужден на пять лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Украине сделано для снижения числа ДТП.