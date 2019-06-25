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Сидел за групповое изнасилование: всплыли шокирующие факты о подозреваемом в крушении MH17

1.1тЧитать материал на украинском

Украинец Леонид "Крот" Харченко, которого Bellingcat назвала в числе главных подозреваемых в крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе, был осужден за групповое изнасилование.

Об этом в эфире проекта "Донбасс. Реалии" рассказал руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В 1987 году, в декабре, ему на тот момент было всего 15 лет, он был задержан по ч. 3 ст. 117 Уголовного кодекса УССР. Если не полениться и поднять эту статью, то она совсем „тухлая“. Это изнасилование группой лиц. Более того, он получил срок, когда ему было 16 лет, осужден на пять лет. И три года провел в местах лишения свободы в городе Дубно Ровенской области", – поделился подробностями Гуськов.

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Леонид Харченко

Леонид Харченко

По данным СБУ, Харченко условно-досрочно освободили 24 мая 1991 года – на один год и семь месяцев раньше срока.

При этом, сейчас он находится в розыске по ч. 1 ст. 341 и ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины — захват государственных органов власти и создание незаконных вооруженных формирований, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

Леонид Харченко

Леонид Харченко

Скриншот из видео

Гуськов также опроверг данные о том, что Харченко мог погибнуть. "Это не первый случай, когда террористы с той стороны или их близкое окружение распространяют такую информацию — о гибели или смерти. Харченко отдал бы сейчас все, чтобы его следы потерялись. На самом деле та информация, которая есть у Службы безопасности Украины, не позволяет говорить о том, что он мертв", – пояснил он.

Отметим, сам Харченко называет себя "подполковником, начальником 2-го отдела разведуправления республиканской гвардии "ДНР". По данным международной следственной группы, он координировал транспортировку "Бука", из которого и был сбит Boeing.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

  • Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.

  • Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку.

  • Bellingcat назвала имена подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

  • Один из подозреваемых Сергей "Хмурый" Дубинский отреагировал на обвинения, открестившись от причастности.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
Тег
Авиакатастрофа
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия террорист! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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