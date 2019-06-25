Сидел за групповое изнасилование: всплыли шокирующие факты о подозреваемом в крушении MH17

Украинец Леонид "Крот" Харченко, которого Bellingcat назвала в числе главных подозреваемых в крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе, был осужден за групповое изнасилование.

Об этом в эфире проекта "Донбасс. Реалии" рассказал руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В 1987 году, в декабре, ему на тот момент было всего 15 лет, он был задержан по ч. 3 ст. 117 Уголовного кодекса УССР. Если не полениться и поднять эту статью, то она совсем „тухлая“. Это изнасилование группой лиц. Более того, он получил срок, когда ему было 16 лет, осужден на пять лет. И три года провел в местах лишения свободы в городе Дубно Ровенской области", – поделился подробностями Гуськов.

Леонид Харченко

По данным СБУ, Харченко условно-досрочно освободили 24 мая 1991 года – на один год и семь месяцев раньше срока.

При этом, сейчас он находится в розыске по ч. 1 ст. 341 и ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины — захват государственных органов власти и создание незаконных вооруженных формирований, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

Леонид Харченко Скриншот из видео

Гуськов также опроверг данные о том, что Харченко мог погибнуть. "Это не первый случай, когда террористы с той стороны или их близкое окружение распространяют такую информацию — о гибели или смерти. Харченко отдал бы сейчас все, чтобы его следы потерялись. На самом деле та информация, которая есть у Службы безопасности Украины, не позволяет говорить о том, что он мертв", – пояснил он.

Отметим, сам Харченко называет себя "подполковником, начальником 2-го отдела разведуправления республиканской гвардии "ДНР". По данным международной следственной группы, он координировал транспортировку "Бука", из которого и был сбит Boeing.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.

Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку.

Bellingcat назвала имена подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

Один из подозреваемых Сергей "Хмурый" Дубинский отреагировал на обвинения, открестившись от причастности.

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