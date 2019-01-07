''Сидел впереди'': подробности трагической смерти сына украинского дипломата

В смертельной аварии под Тернополем с участием фуры и легкового автомобиля, которая произошла в пятницу, 4 января, погиб сын украинского дипломата Павла Працюка — 11-летний Михаил.

"Он погиб в автокатастрофе, возвращаясь с очередной тренировки по футболу", — сообщается на официальной странице посольства Украины в Турции в Facebook.

По информации издания "20 хвилин", погибший мальчик - игрок команды U-12 КУ "ДЮСШ по футболу и другим игровым видам спорта". Был вратарем, мечтал о спортивной карьере.

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ДТП под Тернополем te.20minut.ua

"Миша сидел впереди. Он был высокого роста, поэтому уже имел право занять соседнее с водителем сиденье. Погиб и водитель — Валерий Мельницкий. Он часто привозил детей на тренировку, бывал в Тернополе часто, это связано с работой. Его сын и еще один мальчик сидели сзади, на момент аварии именно спали. Слава Богу, что они остались живы", — цитирует издание слова тренера мальчика Романа Курдупеля.

ДТП под Тернополем te.20minut.ua

ДТП под Тернополем te.20minut.ua

ДТП под Тернополем te.20minut.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине в воскресенье, 6 января, в результате ДТП погибла несовершеннолетняя девочка. Еще шестеро участников аварии, в том числе трое детей, доставлены в больницу.