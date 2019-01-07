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''Сидел впереди'': подробности трагической смерти сына украинского дипломата

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В смертельной аварии под Тернополем с участием фуры и легкового автомобиля, которая произошла в пятницу, 4 января, погиб сын украинского дипломата Павла Працюка — 11-летний Михаил.

"Он погиб в автокатастрофе, возвращаясь с очередной тренировки по футболу", — сообщается на официальной странице посольства Украины в Турции в Facebook.

По информации издания "20 хвилин", погибший мальчик - игрок команды U-12 КУ "ДЮСШ по футболу и другим игровым видам спорта". Был вратарем, мечтал о спортивной карьере.

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ДТП под Тернополем

ДТП под Тернополем

te.20minut.ua

"Миша сидел впереди. Он был высокого роста, поэтому уже имел право занять соседнее с водителем сиденье. Погиб и водитель — Валерий Мельницкий. Он часто привозил детей на тренировку, бывал в Тернополе часто, это связано с работой. Его сын и еще один мальчик сидели сзади, на момент аварии именно спали. Слава Богу, что они остались живы", — цитирует издание слова тренера мальчика Романа Курдупеля.

ДТП под Тернополем

ДТП под Тернополем

te.20minut.ua

ДТП под Тернополем

ДТП под Тернополем

te.20minut.ua

ДТП под Тернополем

ДТП под Тернополем

te.20minut.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине в воскресенье, 6 января, в результате ДТП погибла несовершеннолетняя девочка. Еще шестеро участников аварии, в том числе трое детей, доставлены в больницу.

Место
Украина
Тег
ДТП
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