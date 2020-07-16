Швеция займется вопросом Крыма после того, как возглавит ОБСЕ, – замглавы МИД

Швеция во время председательства в ОБСЕ в 2021 году в вопросе урегулирования конфликта в Украине будет рассматривать войну на Донбассе вместе с российской оккупацией Крыма.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Швеции Роберт Ридберг во время презентации приоритетов Шведского председательства на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 16 июля, передает "Укринформ".

"Наиболее вопиющим и недавним вызовом европейской повестке безопасности является то, что здесь в Вене часто называют как "кризис в и вокруг Украины" или, скорее, как это было описано во время ежегодной конференции по обзору вопросов безопасности в июне, "события в отношении Украины". Будучи председателем, мы будем продолжать опираться на усилия наших предшественников в поиске устойчивого политического урегулирования конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ", – рассказал он.

Ридберг добавил, что "это должно быть на основе полного уважения суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, то есть, включая Крым и Севастополь".

Замглавы МИД Швеции отметил важное значение в этом плане работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы и тесного сотрудничества с Нормандским форматом.

Как писал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Швеции Стефан Левен поддержал возвращение в повестку дня конференции лидеров стран Восточного партнерства вопрос об аннексии Крыма.