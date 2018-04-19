Штырь через все тело: Ужгород шокирован кошачьим маньяком. Фотофакт

В Ужгороде зафиксированы несколько случаев зверских убийств котов.

Фотографии с изуродованными животными опубликовали в Facebook Ангелинка Могорита.

Внимание! На фото изображены сцены насилия! 18+

Комментаторы шокированы произошедшим.

В свою очередь полиция отреагировала на ситуацию и заявила, что опрашивают свидетелей и жителей района.

"В Ужгороде полицейские устанавливают обстоятельства гибели кота, тело которого нашли на улице Джамбула сегодня, 19 апреля. Проверка начата по сообщению от анонима. По телефону заявитель сообщил, что около 12:30 на кустах по улице Джамбула у учебного заведения в Ужгороде он обнаружил мертвым кота. Следственно-оперативная группа, выехавшая по вызову установила, что животное умерло насильственной смертью", - сказано в сообщении Отдела коммуникации полиции Закарпатской области.

Решается вопрос о внесении сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований по статье 299 Уголовного кодекса Украины, то есть жестокое обращение с животными. Максимальная мера наказания по этой статье до 2 лет ограничения свободы.

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