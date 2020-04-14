Штурмовал Майдан: Бутусов раскрыл подробности о задержанном генерале СБУ

Задержанный за госизмену генерал-майор Службы безопасности Украины Валерий Шайтанов участвовал в штурме Дома профсоюзов на Майдане в 2014 году.

Об этом в своей статье на "Цензор.НЕТ" еще в 2015 году написал журналист Юрий Бутусов. По его данным, Шайтанов был отстранен от командования спецподразделением "Альфа", потому что отказался атаковать блокпосты боевиков в Славянске в 2014 году.

Задержание Валерия Шайтанова СБУ

Он отметил, что в апреле 2014 года Шайтанов, будучи в звании полковника, занимал должность заместителя командира "Альфы" Владимира Човганюка. Один из офицеров тогда заявил, что они оба саботируют приказы командования и не разрешили стрелять по террористам, которые окружили город.

По данным журналиста, в том же месяце Човганюк и Шайтанов направили нескольких офицеров в Славянск для встречи с главарем террористов Игорем Гиркиным (Стрелковым), но никаких мер по его захвату не предприняли. 26 апреля командование "Альфы" отправило трех офицеров в Горловку, чтобы захватить другого главаря боевиков Игоря Безлера, но операция провалилась и группу взяли в плен. Тогда попавшие в плен офицеры сочли, что их сдали предатели.

Позже Човганюку и Шайтанову приказали атаковать блокпосты боевиков вокруг Славянска, но, как отмечает Бутусов, этот приказ командование "Альфы" снова отказалось выполнять. После этого оперативный штаб во главе с и. о. президента Александром Турчиновым уволил обоих.

В мае 2014 года глава временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию преступлений на Майдане Геннадий Москаль рассказал, что у СБУ был план по зачистке Революции Достоинства. Оказалось, что в феврале 2014 года Шайтанов командовал одной из групп СБУ и МВД, которая штурмовала Дом профсоюзов на Майдане.

Во время штурма и последующего пожара трое майдановцев получили ранения и сгорели заживо. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений возле Дома профсоюзов.

В августе 2015 года тогдашняя власть присвоила Шайтанову звание генерал-майора.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ 14 апреля задержала генерал-майора спецслужбы Валерия Шайтанова по подозрению госизмене и совершении терактов в Украине, в том числе подготовке убийства добровольца Адама Осмаева. Отмечается, что он был завербован Россией.