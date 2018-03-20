Штурм Рады и бои на Крещатике: Арестович озвучил сценарий России по перевороту в Киеве

Теракты, которые, по данным ГПУ, планировались в Киеве внефракционным нардепом Надеждой Савченко, арестованным переговорщиком Владимиром Рубаном и их сообщниками, – это совершенно реальные вещи.

Об этом заявил военный эксперт и политолог Алексей Арестович.

"Давайте представим себе ситуацию: с Труханового острова близкие к Саакашвили люди 18 марта, в день выборов президента России (когда весь Запад и весь мир напряглись и ждут, что же будет), выводят людей на протесты против "проклятого режима Порошенко" в центр Киева. И тут прилетают четыре 120-миллиметровые мины, у которых осколки разлетаются на сверхзвуковой скорости – и это просто атас! Они попадают в центр этой демонстрации здесь, на Крещатике. Несколько вооруженных групп сходятся штурмовать парламент. Автоматчики, которые решительно берут парламент "з патріотичних міркувань", сталкиваются с другими автоматчиками. Что будет? Они друг в друга начнут стрелять. Все это происходит одновременно. Или, например, покушение на высших государственных лиц, захвачена Верховная Рада, льется кровь, там из пулемета поливают, идут бои под Администрацией президента. И тут Россия говорит Западу: "Вы посмотрите, что творится у этих людей! Они же невменяемые!" - очертил возможный сценарий Арестович в интервью "Апострофу".

По его словам, самым главным элементом было, чтобы какая-то часть военнослужащих ВСУ тронулась с фронта (либо с полигона) и пошла на Киев.

"И россияне говорят: "Они не управляют даже своими Вооруженными силами. Эта страна имеет четыре атомные станции, 400 тысяч мобилизованных силовиков, и посмотрите, что там творится! Украинцы генетически не способны к самоуправлению. Отдайте их нам. Вы с ними не справитесь – это бесконечный хаос. Отдайте их нам, мы умеем с ними справляться. Мы 400 лет с ними справлялись. Кстати, мы забыли вам сказать, что мы параллельно ввели войска и поставили на линию разграничения совершенно официально, ведь что эти невменяемые, которые убивают друг друга в центре Киева, будут делать сейчас на фронте, мы не знаем. Мы решили защитить немножко население Донбасса (может быть, и Харьковскую область тоже, и Сумскую)", - добавил Арестович.

Напомним, Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана по подозрению в организации госпереворота в Украине.

Также генпрокурор Юрий Луценко, выступая в Раде, рассказал, как Савченко хотела взорвать Раду и организовать госпереворот.

После этого Рада проголосовала за исключение Савченко из парламентского комитета по национальной безопасности и обороны Украины.

А ГПУ внесла представление о лишении Савченко неприкосновенности, ее задержании и аресте.