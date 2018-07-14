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Штурм Дебальцево: экс-главарь "ДНР" раскрыл секрет прорыва террористов

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Штурм Дебальцево в январе — феврале 2015 года на Донетчине проиходил при активном участии ЧВК "Вагнер".

Эти бои стали "военным крещением" для частных наемников из России, рассказал экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) на своей странице в "ВКонтакте".

"Но "военным дебютом" "Вагнера" стал Донбасс на рубеже 2014/2015 г.г. И, конкретно, операция по штурму Дебальцево, в которой ЧВК приняло самое активное (и успешное) участие", - уточнил он.

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При этом Гиркин заявил, что лично он выступает против существования армии, которая неподконтрольная никому в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский общественный деятель и политолог, которого считают человеком президента России Владимира Путина, Сергей Марков в прямом эфире назвал даты, когда Россия открыто вмешивалась в конфликт на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой области
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Украина
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