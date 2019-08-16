"Штормит" туристами: блогер показала "пик сезона" в украденном Крыму

В сети появились новые фото полупустых пляжей аннексированного Россией украинского Крыма.
Соответствующими снимками, сделанными в курортном Гурфузе и Щелкино, на своей странице в Twitter поделилась блогер с ником RoksolanaToday&Крым.
"Середина августа. Пиковые пики высокого сезона... Максимально много туристов", – с иронией написала она в своих постах.
Иллюстрация. Пляжи Крыма
Скриншот
"Просто штормит", – ответили ей в комментариях.
Пляж Татарка в Щелкино
twitter.com/KrimRt
Пляж Татарка в Щелкино
twitter.com/KrimRt
Гурфуз
twitter.com/KrimRt
Гурфуз
twitter.com/KrimRt
Гурфуз
twitter.com/KrimRt
Гурфуз
twitter.com/KrimRt
Гурфуз
twitter.com/KrimRt
Гурфуз
twitter.com/KrimRt
Гурзуф— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 16, 2019
август
максимально много туристов pic.twitter.com/msDZdCv1Sf
Гурзуф— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 16, 2019
Середина августа
Пиковые пики высокого сезона pic.twitter.com/Foi3LTsc9l
Татарка— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 16, 2019
Белеет парус pic.twitter.com/wVZPkuGYBt
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на оккупированный полуостров.
Ранее в Евпатории показали "разгар сезона"– пустые пляжи, кафе и магазины. Аналогичная ситуация сложилась и в Ялте. Несмотря на высокий сезон, людей в курортном городе почти нет.
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