"Штормит" туристами: блогер показала "пик сезона" в украденном Крыму

В сети появились новые фото полупустых пляжей аннексированного Россией украинского Крыма.

Соответствующими снимками, сделанными в курортном Гурфузе и Щелкино, на своей странице в Twitter поделилась блогер с ником RoksolanaToday&Крым.

"Середина августа. Пиковые пики высокого сезона... Максимально много туристов", – с иронией написала она в своих постах.

Иллюстрация. Пляжи Крыма Скриншот

"Просто штормит", – ответили ей в комментариях.

Пляж Татарка в Щелкино twitter.com/KrimRt

Пляж Татарка в Щелкино twitter.com/KrimRt

Гурфуз twitter.com/KrimRt

Гурфуз twitter.com/KrimRt

Гурфуз twitter.com/KrimRt

Гурфуз twitter.com/KrimRt

Гурфуз twitter.com/KrimRt

Гурфуз twitter.com/KrimRt

Гурзуф

август

максимально много туристов pic.twitter.com/msDZdCv1Sf — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 16, 2019

Гурзуф

Середина августа

Пиковые пики высокого сезона pic.twitter.com/Foi3LTsc9l — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 16, 2019

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на оккупированный полуостров.

Ранее в Евпатории показали "разгар сезона"– пустые пляжи, кафе и магазины. Аналогичная ситуация сложилась и в Ялте. Несмотря на высокий сезон, людей в курортном городе почти нет.

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