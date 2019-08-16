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"Штормит" туристами: блогер показала "пик сезона" в украденном Крыму

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В сети появились новые фото полупустых пляжей аннексированного Россией украинского Крыма.

Соответствующими снимками, сделанными в курортном Гурфузе и Щелкино, на своей странице в Twitter поделилась блогер с ником RoksolanaToday&Крым.

"Середина августа. Пиковые пики высокого сезона... Максимально много туристов", – с иронией написала она в своих постах.

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Иллюстрация. Пляжи Крыма

Иллюстрация. Пляжи Крыма

Скриншот

"Просто штормит", – ответили ей в комментариях.

Пляж Татарка в Щелкино

Пляж Татарка в Щелкино

twitter.com/KrimRt

Пляж Татарка в Щелкино

Пляж Татарка в Щелкино

twitter.com/KrimRt

Гурфуз

Гурфуз

twitter.com/KrimRt

Гурфуз

Гурфуз

twitter.com/KrimRt

Гурфуз

Гурфуз

twitter.com/KrimRt

Гурфуз

Гурфуз

twitter.com/KrimRt

Гурфуз

Гурфуз

twitter.com/KrimRt

Гурфуз

Гурфуз

twitter.com/KrimRt

"Штормит" туристами: блогер показала "пик сезона" в украденном Крыму

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на оккупированный полуостров.

Ранее в Евпатории показали "разгар сезона"– пустые пляжи, кафе и магазины. Аналогичная ситуация сложилась и в Ялте. Несмотря на высокий сезон, людей в курортном городе почти нет.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Летний отдых Отдых
Место
Украина
Теги
отдых Крым Новости Крыма фотографии
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