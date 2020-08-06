"Штепа прикрыла Стрелкова от спецназа и должна сидеть!" Офицер раскрыл новые подробности расстрела "Альфы"

Против экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы открыто новое уголовное производство. Бывший сотрудник СБУ убежден, что она наравне с командиром российских диверсантов, полковником ФСБ в отставке Игорем Гиркиным (Стрелковым) несет ответственность за расстрел бойцов "Альфы" весной 2014 года. В результате боестолкновения один офицер погиб, еще несколько были ранены.

Непосредственный участник этого боя на Донбассе, бывший замначальника управления Центра специальных операций "А" СБУ Андрей Дубовик рассказал о событиях того дня и о том, как Штепа "прикрыла" Гиркина.

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Черный день "Альфы" и начало АТО на Донбассе

13 апреля 2014 года в Семеновке под Славянском на спецназовцев "Альфы" СБУ было совершено вооруженное нападение.

Подъехавшие на легковых автомобилях российские диверсанты открыли огонь из автоматов по машинам СБУ. В то же время из лесопосадки по украинским спецназовцам открыла огонь другая группа диверсантов.

В этом бою погиб капитан "Альфы" Геннадий Биличенко и были ранены семеро наших силовиков.

Положение "альфовцев" было незавидным, но на помощь пришли десантники 3-й роты 80-й аэромобильной бригады. Несмотря на то, что военные получили приказ не открывать огонь, командир роты Вадим Сухаревский вступил в бой, сев на место стрелка в БТР.

Пулеметами удалось подавить огонь противника, после чего российские диверсанты отступили.

Вечером 13 апреля СНБО провел экстренное заседание и принял решение о начале Антитеррористической операции с привлечением Вооруженных сил Украины.

"Переодетый Гиркин разговаривал с силовиками и Штепой"

Подполковник Андрей Дубовик был тяжело ранен в бою 13 апреля в Семеновке. Бывший замначальника управления Центра специальных операций "А" СБУ рассказал OBOZREVATEL почему он добивается привлечения к ответственности Нели Штепы, и какое отношение она имеет к расстрелу "альфовцев".

Бывший замначальника управления Центра специальных операций "А" СБУ Андрей Дубовик. Фото из личного архива

– Андрей, давайте восстановим события того дня – в контексте ваших обвинений, что Неля Штепа ответственна за расстрел, как и Гиркин, как и непосредственные исполнители.

– 13 апреля возле Семеновки мы находились в автобусе, в том синем бусе, снимки которого и видео потом облетели СМИ. Я сидел впереди на так называемом командирском месте. Мы были в полной экипировке, с нашивками "СБУ". Потому не высовывались и ждали команды.

Возле дороги были припаркованы автомобили, на улице разговаривали руководители – заместители председателя СБУ, представители разных департаментов, Швец из ВСУ и т.д. А потом подъехала делегация славянской "знати" во главе с мэром Нелей Штепой. Они что-то долго обсуждали, а потом в форме гаишника подъехал Гиркин.

– Вы тогда знали, как он выглядит?

– Конечно, нет! На тот момент мы не знали, что это был Гиркин, не знали, как он вообще выглядит. И местная агентура в Славянске, если бы мы зашли в город, должна была нас "навести" на Гиркина – нашу группу для того и отправили. Но еще раз подчеркну, никто из наших тогда не знал "Стрелка" в лицо. А получилось, что Гиркин приехал на место, где была куча украинских силовиков. Приехал на милицейской машине, одет как гаишник.

Вот только черная кожаная куртка была больше на пару размеров. Я еще обратил внимание, что она болтается, как на опудале.

Гиркин минут 10 принимал участие в разговоре "славянских" и силовиков. Затем сел в милицейскую машину со своим помощником в погонах (тот был с автоматом), и они уехали.

Это потом выяснилось, что был маскарад, но тогда мы считали их настоящими правоохранителями. Все были в этом убеждены, даже те, кто с ним разговаривал, даже "высокие" силовики, все, кроме Штепы. Она то знала, что это не местный, а главарь оккупантов. Если бы кто-то из наших знал, что разговаривает с врагом, его бы положили на месте.

В общем, Гиркин уехал, спустя какое-то время исчез и "бомонд".

– Почему вы с другими парнями из "Альфы" остались на месте?

– Возникла проблема из-за того, что "смежники" не туда подогнали БТРы и еще кое-какие моменты. План срывался, а нам надо было вытянуть бойцов спецподразделения "Омега", которых десантировали на территорию г. Славянск. Надо было придумать, как спасти пацанов. Собственно, эту тему как раз и обсуждало руководство, просчитывали разные варианты.

А потом к нам подъехали две машины, из них выскочили бойцы с автоматами и начали по нам гасить. Еще одна группа начала обстреливать нас из лесопосадки...

Тогда погиб Геннадий Биличенко из полтавской "Альфы", наши были ранены.

Офицер "Альфы" Геннадий Биличенко погиб под Славянском 13 апреля 2014 года. Фото СБУ

Меня, тяжелого, на броне вывезли в какое-то село, в фельдшерский пункт, потом в тогда еще Артемовск, а затем на "скорой" в Донецк. В тот же день меня прооперировали в донецкой больнице, а через несколько дней эвакуировала в госпиталь в Киеве.

Андрей Дубовик получил тяжелые ранения Выписка из ДОКТМО

Если бы Штепа предупредила нас о Гиркине, то, возможно, всего бы этого не случилось. И Гена был бы жив, и мы были бы целы. А так "Стрелок" подъехал, провел рекогносцировку и беспрепятственно ушел.

– Как вы думаете, могла Штепа банально испугаться?

– Даже если допустить, что она испугалась и во время разговора не могла никого предупредить, что вот он, Гиркин, рядом стоит, но когда он уходил, шел к машине,то Штепа могла сказать. Могла шепнуть тому же начальнику "Альфы", который стоял рядом с ней, а он бы по рации передал нам.

Чего ей было бояться? Рядом куча военных, а мы были ближе всех, взяли бы Гиркина и его напарника. Но она промолчала. И я уверен, что была с ним заодно. Убежден, что смерть Геннадия Биличенко из полтавской "Альфы" на ее совести (если таковая имеется). И досидеть лет десять Штепе придется.

Гена Биличенко никогда не был моим другом, да мы и служили в разных местах: он – в Полтаве, а я – в Киеве. Я даже не был с ним знаком до этой поездки в Славянск! Но он был одним из нас – был офицером "Альфы", гражданином Украины! Виновники его смерти должны быть наказаны.

Игорь Гиркин (Стрелков) в оккупированном Славянске. 3 мая 2014 года

И мне очень жаль, что руководство Гены и тогдашний руководитель СБУ спустили это дело на тормоза. Орден. Пышные похороны. Памятник. Всё! И все эти годы "эпизод" со Штепой и Гиркиным не фигурировал в деле. Хотя в Службе знали, что произошло в тот день.

Захваченный "стрелковцами" исполком Славянска. 20 апреля 2014 года. Фото Анны Молчановой

Новый поворот в жизни "императрицы"

Штепе, которую местные называют "императрицей", удивительно везет. Она была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и создание террористической группы или организации.

Суды в Харькове идут уже более пяти лет, а с 2017 года Штепа находится на свободе и даже готовится вернуть себе "трон". С помощью Оппоблока снова собирается стать мэром Славянска.

Неожиданный поворот, заставивший занервничать экс-мэра, произошел в мае этого года. Славянским отделом полиции было открыто новое уголовное производство в отношении нее – по ст. 121 ч.1 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

В июле же стало известно, что произошла переквалификация на статью 258 (терроризм) и теперь делом занимается следственное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Это производство имеет непосредственное отношение к трагическим событиям 13 апреля 2014 года – расстрелу "Альфы". Насколько удастся довести до логического завершения хотя бы это дело – покажет время. Андрей Дубовик уже дал показания.