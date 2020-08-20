Штаб ООС зафиксировал вооруженную провокацию у Авдеевки

Юрий Сергиенко Расследования 18:29, 20.08.2020

Вооруженные формирования России 20 августа один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В районе Авдеевки противник применил крупнокалиберный пулемет, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил не открывали ответный огонь", – сказано в сообщении.

В штабе уточнили, что в целом ситуация зоне проведения ООС остается контролируемой.

С начала суток на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Facebook штаба ООС
Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение суток 19 августа ВСУ зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе. Обстрелы велись из стрелкового оружия.

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