Штаб ООС зафиксировал вооруженную провокацию у Авдеевки
Вооруженные формирования России 20 августа один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
В районе Авдеевки противник применил крупнокалиберный пулемет, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил не открывали ответный огонь", – сказано в сообщении.
В штабе уточнили, что в целом ситуация зоне проведения ООС остается контролируемой.
С начала суток на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Как сообщал OBOZREVATEL, в течение суток 19 августа ВСУ зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе. Обстрелы велись из стрелкового оружия.