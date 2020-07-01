Штаб ООС показал потери террористов за месяц: 100 погибших и раненых, уничтожен танк и минометы
В июне потери террористов "Л/ДНР" составили 100 человек: 42 убитых и 58 раненых
Также защитники Украины уничтожили один вражеский танк, два миномета, ЗИЛ и КАМАЗ
Кроме того, в рядах захватчиков процветает пьянство, наркомания и криминал с соответствующими последствиями
Война на Донбассе. Центр Медиа
В июне 2020 года российские террористы "Л/ДНР" на Донбассе понесли большие потери живой силы и техники. Так, речь идет о 42 людях убитыми, 58 – ранеными, а также об уничтоженных ЗИЛе, КАМАЗе, двух минометах и одном танке.
Об этом сообщили на официальной странице штаба ООС в Facebook, отметив, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.
"Кроме этого, нашей разведкой часто фиксируются проявления у врага неуставных взаимоотношений с последствиями тяжелых телесных повреждений и ножевых ранений, передозировки наркотиками, употребления алкоголя и травмирования в состоянии опьянения, увечий. Частые случаи дезертирства свидетельствуют о том, что во враждебных подразделениях низкое морально-психологическое состояние", – говорится в сводке защитников.
Что же касается Объединенных сил, то они заверили, что продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и в дальнейшем будут адекватно реагировать на вражеские вооруженные провокации.
Новостью о масштабных потерях террористов поделились также офицеры ВСУ Сергей Нещадим и Анатолий Штефан (Штирлиц) на своих страницах в Twitter и на Telegram-канале. "Потери "орков" за июнь. Верьте в воинов! Верьте в ВСУ! Слава Украине!" – отметили они.
Как сообщал OBOZREVATEL:
только за прошлую неделю, с 22 по 28 июня, в зоне ООС были ликвидированы десять и ранены и травмированы еще девять оккупантов.
Напомним, боевая группа К-2 54-й ОМБр ВСУ нанесла сокрушительный удар по позиции террористов "ДНР", полностью разрушив ее.
Кроме того, прицельным огнем были ликвидированы четверо оккупантов, ранены еще трое и уничтожен склад боекомплектов, крупнокалиберный пулемет и другое оружие врага.